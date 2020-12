For Honor : date et trailers pour le nouveau personnage Griffon et Mayhem, la Saison 4 de l'Année 4

Après la Resistance de la Saison 3 - Année 4, For Honor s'apprête à conclure l'année 2020 avec une nouvelle vague de contenu, Mayhem. Cette Saison 4 est officiellement prévue pour le 10 décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X, et marquera le début de plusieurs semaines d'évènement, comme en témoigne le programme officiel.

Mais dès jeudi prochain, nous pourrons débloquer un nouveau Battle Pass et surtout obtenir un personnage inédit, Griffon. Ce Chevalier de l'Alliance, anciennement connu sous le nom de Holden Cross, va reprendre les armes et particulièrement sa hache pour affronter l'Ordre d'Horkos et stopper la corruption. Une bande-annonce dédiée au Héros et un trailer pour l'histoire de cette saison ont été diffusés cette semaine.

Griffon sera vendu dans un bundle à 7,99 € à partir du 10 décembre, et pourra être acheté contre 15 000 unités d'Acier à compter du 24 décembre.

À noter que For Honor profite d'une upgrade next-gen gratuite, et tourne déjà jusqu'en 4K sur Xbox Series X et PS5. Une mise à jour apportera un mode 60 fps ce mois-ci sur PS5 et Xbox Series X | S. Au passage, le jeu est disponible pour 13,00 € sur Amazon.fr.