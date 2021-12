For Honor : date de sortie et premières nouveautés pour la Saison 4 de l'Année 5, Frozen Shores

Même si le rythme des mises à jour de For Honor a ralenti, il continue à avoir droit à du contenu supplémentaire et des améliorations dans le cadre de son Année 5. La Saison 3, Tempest, dure depuis septembre et s'apprête donc à laisser place à une nouvelle vague de nouveautés pour conclure ce cycle.

La Saison 4 s'appelle Frozen Shores, comme le dévoile une intrigante cinématique qui semble présager l'arrivée d'un nouveau personnage jouable. Il ne sera en revanche pas accessible dès la sortie de la saison le 9 décembre 2021, mais peut-être dans le cadre d'un patch quelques semaines plus tard.

Pour le moment, nous savons tout juste que Frozen Shores donnera accès à un Battle Pass payant et à l'évènement Frostwind Celebrations (à priori sans lien avec le Frost Wind Festival), du 9 au 30 décembre. Pas de mode inédit en vue, mais un Event Pass pour débloquer des tenues de combat, effets, ornements, emotes et plus encore. Le début de la Saison 4 sera donc assez timide, encore une fois. Pour les retardataires, For Honor est disponible à partir de 9,90 € sur Amazon.fr.