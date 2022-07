For Honor : une date et un premier trailer pour le 2e Héros Voyageur, le Medjay

Avant même le début de l'Année 6, For Honor avait accueilli La Pirate, première membre des Voyageurs, une caste qui permettra à Ubisoft d'ajouter des Héros encore plus variés à l'expérience. Nous avons depuis eu droit aux mises à jour Golden Age et Curse of the Scarab, et dans le cadre de la Saison 2, un personnage additionnel de ce clan va être intégré.

Il s'agit du Medjay, un Voyageur égyptien qui recherche le Bracelet Scarabée pour en réclamer le droit d'aînesse et qui pourrait être le seul à pouvoir lever la malédiction qu'il fait peser sur Heathmoor. Calme, indomptable et puissant, il maniera un bâton pas comme les autres, capables de se séparer en 2 haches courbées, comme vous pouvez le voir dans sa première bande-annonce.

Ce nouveau Héros pourra être débloqué contre de l'Acier à compter du 28 juillet 2022 sur PC, PS4 et Xbox One. D'ici là, For Honor est disponible à partir de 9,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : For Honor : enfin une date pour le cross-play, avec quelques restrictions au départ