For Honor : enfin une date pour le cross-play, avec quelques restrictions au départ

Longtemps compliqué en raison des restrictions des constructeurs, le cross-play commence de plus en plus à se démocratiser. Le prochain titre à en tirer les bénéfices sera For Honor, le jeu d’action multijoueur d’Ubisoft qui existe depuis maintenant plus de 5 ans. L’éditeur vient ainsi de dater son ajout au début la Saison 1 de l’Année 6.

Sortez vos calendriers, c’est donc le 17 mars 2022 que le cross-play sera disponible. Il s’agira d’une Phase 1 pour la technologie, car seule la possibilité de rencontrer aléatoirement d’autres joueurs PlayStation, Xbox et PC sera proposée. Il faudra attendre quelques semaines de plus avant de pouvoir créer des groupes personnalisés avec des amis d’autres plateformes, jusqu’à une date encore inconnue. Les développeurs promettent que cette innovation améliorera le temps du matchmaking, en PvP comme en PvE : le cross-play ne sera en revanche pas accessible en modes Arcade et Classé. D'ailleurs, le niveau de compétences des joueurs permettant de faire combattre des personnes de même niveau sera remis à zéro au lancement, obligeant à recalibrer notre rang lors des premières parties.

Le cross-play ne se fera en revanche pas sans désavantage : le chat vocal sera désactivé lors des parties avec des joueurs d'autres consoles, tout du moins au départ, Ubisoft espérant le rétablir par la suite. De même, le chat textuel PC sera visible seulement sur les ordinateurs personnels, alors que les textes des joueurs consoles seront visibles par tous. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de désactiver le cross-play, via une option du menu.

Pour ce qui est du contenu de la Saison 1 de l'Année 6, d'ailleurs au passage baptisée Golden Age, il faudra repasser.

