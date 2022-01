For Honor : La Pirate, pionnière des Voyageurs, bientôt ajoutée, les nouveautés de l'Année 6 teasées

Il va y avoir du sang neuf bientôt dans For Honor ! Les développeurs viennent d'officialiser le prochain Héros qui sera ajouté à l'expérience dans le cadre de la Saison 4 de l'Année 5, et il ne ressemble à rien de connu. Il n'appartient en effet ni aux Vikings ni aux Samouraïs ni aux Chevaliers ni aux Wu Lin, mais aux Voyageurs, une nouvelle catégorie qui devrait introduire davantage de diversité.



La première du genre sera donc La Pirate, qui manie une épée et un pistolet, une arme inédite dans For Honor. Elle sera disponible dès ce 27 janvier 2022 sur toutes les plateformes. Si vous voulez plus d'informations sur les Voyageurs, les développeurs ont réalisé une FAQ à ce sujet.

Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Les Voyageurs sont un groupe de héros originaires de contrées trop loin d'Heathmoor pour être connues du plus grand nombre. Ils ne font pas partie des factions traditionnelles (Vikings, Samouraïs, Chevaliers et Wu Lin). Ce sont des aventuriers libres, affranchis de tout lien culturel avec autrui. Ils se battent pour quiconque leur témoigne de la loyauté ou les paie grassement. Les Voyageurs sont présentés dans la MàJ 2 de la 5e année, saison 4 avec le Pirate qui ouvre le bal, prêt à défendre son butin jusqu'à la mort. Les Voyageurs ont-ils un emblème ? Oui, ce nouveau groupe a son propre emblème, que vous pouvez admirer ci-dessous. Nous avons commencé par ajouter des éléments représentant leur orientation d'esprit et leur objectif commun, notamment une boussole et un sextant. Puisqu'ils appartiennent au monde de For Honor, nous n'avons pas oublié d'ajouter une dague au milieu de l'emblème. Tous ces éléments et couleurs se conjuguent pour représenter la nature itinérante et combative des Voyageurs. Pourquoi ajoutons-nous ce groupe à For Honor ? L'arrivée des Voyageurs nous donne l'occasion d'étendre le choix de cultures auxquelles nous avons accès pour créer de nouveaux héros et éléments en jeu. C'est un gage de diversité pour For Honor, qui nous permettra de raconter des histoires jusque-là hors sujet pour les factions existantes. S'agit-il d'une nouvelle faction ? En quoi se démarquent-ils des autres factions ? Nous ne considérons pas les Voyageurs comme une faction traditionnelle dans la mesure où, contrairement aux Vikings, Samouraïs, Chevaliers et Wu Lin, ils n'ont pas grand-chose en commun d'un point de vue culturel. Ce choix est délibéré, afin de nous donner plus de liberté pour l'avenir du jeu. Les Voyageurs ne prendront pas non plus part à la Guerre de factions puisque ce sont des aventuriers qui ne cherchent pas à s'établir ni à conquérir de nouvelles terres. Le Pirate, nouveau héros de l'A5S4, ressemble aux Wu Lin par sa culture. Pourquoi fait-il partie des Voyageurs et non des Wu Lin ? Dans notre histoire, le héros Pirate va redistribuer les cartes de la saison et sert de transition (ou de cheval de Troie, si vous préférez) pour présenter les Voyageurs. Ces explorateurs et aventuriers vont apporter les reliques tout en établissant un lien entre Heathmoor et ce nouveau groupe de héros... Le Pirate semble descendre des Wu Lin. Est-ce que les autres nouveaux héros descendront eux aussi des Vikings, Samouraïs, Chevaliers ou Wu Lin ? Pas nécessairement. À travers les Voyageurs, l'objectif est d'ajouter quelque chose de nouveau, d'étendre le choix de héros et de rajouter d'autres cultures et origines à Heathmoor.

Ubisoft a au passage officialisé la tenue d'une Année 6, dont le thème sera Lost Horizons, et qui débutera avec une Saison 1 le 17 mars. Le nouveau scénario ne sera pas nécessairement ajouté de manière chronologique et tournera autour des Reliques, des artefacts amenés par les Voyageurs. 2 Voyageurs autres que la Pirate seront d'ailleurs intégrés à For Honor en Saison 2 et Saison 4, tandis que des Skins Héroïques seront amenées dès la Saison 1. Il s'agit d'apparences intégrales propres à un Héros, qui seront ajoutées à raison d'une par saison. Les développeurs veulent également continuer à rééquilibrer le gameplay et soutenir la scène compétitive.

