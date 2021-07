For Honor : Kyoshin, le nouveau Héros de la Saison 2 de l'Année 5 officialisé par un trailer tout en dextérité

Mirage, la Saison 2 de l'Année 5 de For Honor, est disponible depuis le mois dernier avec son Battle Pass, un rééquilibrage ou encore des évènements spéciaux. Mais Ubisoft nous avait promis qu'un nouveau Héros serait ajouté à l'expérience dans un second temps, le 22 juillet prochain.

La date approche à grands pas, alors il est temps de lever le voile sur son identité avec une bande-annonce de gameplay : il s'agit du Kyoshin, qui rejoindra le camp des Samouraïs. Ce combattant maître du Shikomizue sera vendu dans un pack à 7,99 € avec un ornement exclusif, une tenue de combat Élite, trois caisses et sept jours de statut Champion dès jeudi prochain, ou pourra être acheté seul contre 15 000 Aciers à compter du 5 août.

Les Kyoshin, qui rejoignent la faction des Samouraïs, sont des guerriers légendaires profondément liés aux royaumes spirituels. Leur entraînement spécial leur a permis de maîtriser l'art du combat et du maniement du Shikomizue, une lame à une main dissimulée, et son fourreau. Au cours des batailles, leurs pouvoirs célestes pourront être utilisés contre leurs ennemis tandis que leur position spéciale Kaze bloquera les attaques entrantes et leur permettra de riposter rapidement. À partir du 22 juillet, les joueurs pourront acquérir sur les boutiques en lignes des constructeurs pour 7,99 € un pack qui comprendra Kyoshin, un ornement exclusif, une tenue de combat Élite, trois caisses et sept jours de statut Champion. Les joueurs pourront également débloquer Kyoshin pour 15 000 Unités d'Acier dès le 5 août.