For Honor : nouvelle carte et Contes de Rébellion, la Saison 3 de l'Année 4 et la mise à jour 2.22 lancés en vidéos

For Honor continue à nous proposer régulièrement du contenu saisonnier, même si toutes les nouveautés ne sont plus disponibles à chaque début de festivités. Il y a tout de même des choses à se mettre sous la dent avec l'arrivée de la Saison 3 de l'Année 4 ce jeudi sur PC, PS4 et Xbox One.

Au programme, un évènement en trois parties en autant de semaines avec les Contes de Rébellion, la nouvelle carte Le Belvédère, du neuf pour les identifications d'équipes, ou encore un Battle Pass flambant neuf, présentés en vidéos.

FOR HONOR : RÉSISTANCE

L'Ordre d'Horkos a imposé un régime de terreur et a laissé de nombreuses cicatrices à travers le monde. Mais dans les moments les plus désespérés, la simple évocation d'une rébellion qui se profile suffit pour ramener l'espoir. Pendant que les guerriers d'Horkos s'emparaient de plusieurs forteresses pour mener des expériences liées à la Corruption, divers groupes de parias et de mercenaires issus de toutes les factions ont pris les armes pour reprendre leurs foyers. Des alliances improbables se sont formées, et de nouvelles armes en draconite ont été inventées pour venir à bout de l'ennemi.

Prenez part à la résistance et accédez à de nouvelles armures et armes, à des événements inédits, à un nouveau Battle Pass, et plus encore!

CONTES DE RÉBELLION

L'Ordre d'Horkos a imposé un régime de terreur et a laissé de nombreuses cicatrices à travers le monde. Les samouraïs furent les premiers à prendre les armes pour résister face à cette nouvelle menace. Une alliance a été scellée entre Goemon l'Aramusha, chef de la rébellion Myre, et Ilma, un forgeron mystérieux. Ensemble, ils se sont battus pour récupérer une forteresse samouraï et ont fait des découvertes importantes sur la draconite, une nouvelle source d'énergie pouvant servir tous les guerriers d'Heathmoor.

Du 17 septembre au 8 octobre, revivez l'histoire des guerriers qui ont lutté contre les Bellicistes et leur ordre en participant aux trois activités proposées dans le cadre des contes de la rébellion.

IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPE

La S3 de l'A4 s'accompagne de nouvelles mises à jour de l'interface utilisateur qui offrent des options de personnalisation plus poussées et flexibles pour les personnages.

Pour fêter le déploiement de la mise à jour « Identification de l'équipe », un tout nouveau matériau rouge est proposé : le cinabre!

NOUVELLES ARMURES ET ARMES

Tirant parti de son influence, l'Ordre d'Horkos s'est emparé des ressources les plus précieuses pour fabriquer ses armes et ses armures. Les guerriers qui ont refusé de rejoindre l'Ordre ne disposaient plus que de matériaux modestes et des restes laissés sur le champ de bataille. Toutefois, à mesure que des alliances se créèrent parmi les rebelles afin de récupérer leurs foyers, ceux-ci apprirent à mieux utiliser leurs trouvailles. Avec l'aide de certains forgerons rebelles, ils parvinrent à fabriquer des équipements robustes et utiles capables de traverser les âges.

NOUVELLE CARTE: LE BELVÉDÈRE

La saison 3 de l'année 4 étend le champ de bataille avec une nouvelle carte d'arène Wu Lin : le Belvédère. Cette carte sera accessible à tous les joueurs pour les duels, les bagarres et les entraînements afin de leur permettre d'affiner leurs compétences.

BATTLE PASS

Alors que de plus en plus de gens luttaient contre la corruption, les guerriers rebelles ont cherché les conseils spirituels des Sylvains pour survivre et se guérir. Arborant de grands panaches et des masques en bois, les Sylvains étaient vénérés dans tous les recoins de Heathmoor comme les esprits de la vengeance de la nature. Selon diverses sources, leur première apparition date d'avant le premier cataclysme. Leur connaissance de la botanique, de l'herboristerie et de la forge était sans égal.