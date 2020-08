For Honor : la nouvelle héroïne, Astrea la Belliciste, et un système de combat amélioré avec la mise à jour 2.20

Pour la Saison 2 de l'Année 4 de For Honor, Ubisoft a décidé de faire les choses un peu différemment en scindant les nouveautés en deux parties. La refonte du Centurion et le Battle Pass ont été introduits en juin dernier, et voilà qu'une nouvelle héroïne et une mise à jour de gameplay arrivent avec la version 2.20.0 aujourd'hui.



Il est à présent possible de jouer avec Astrea, une Belliciste qui se bat avec une flamberge élégante et mortelle, revêtant l'équipement de l'Apollyon dont elle veut honorer la mémoire. Elle est d'abord accessible à ceux qui paieront un bundle à 7,99 € comprenant aussi un ornement exclusif, une nouvelle tenue de combat Elite et 7 jours de statut Champion, avant de pouvoir être achetée contre 15 000 unités d'Acier à partir du 20 août. For Honor accueille en même temps un Pass d'Évènement gratuit avec 35 niveaux de récompenses à gravir d'ici le 27 août.

Le gros morceau se fait cependant en profondeur. La mise à jour modifie les bases du système de combat en améliorant la cohérence du gameplay, optimisant la viabilité de l'attaque pour toute la palette de coups du jeu et tous les Héros, et contrant l'efficacité du spam d'attaques faibles. Tout est expliqué dans la vidéo ci-dessous.

Le changelog complet est lisible en page suivante. For Honor est disponible à partir de 14,95 € sur Amazon.