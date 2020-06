For Honor : refonte du Centurion, Battle Pass et Épreuves des Lames, tout savoir sur l'Année 4 Saison 2 et le patch 2.19.0

L'Année 4 Saison 2 de For Honor avait dû être repoussée au 11 juin en raison du COVID-19. Ubisoft a enfin commencé à parler des nouveautés à venir en début de semaine avec un teaser, mais nous n'avions alors que peu de détails sur les changements prévus. La mise à jour 2.19.0 est désormais disponible, et nous pouvons ainsi comprendre totalement de quoi elle est faite.



Pour les plus investis, le changelog est lisible dans son intégralité en page suivante. Pour ceux qui veulent la version courte, vous pouvez regarder la bande-annonce de cette saison appelée Tyrannie, ou consulter le résumé ci-dessous, avec des informations sur le Battle Pass, la refonte du Centurion et l'évènement Épreuves des Lames.

FOR HONOR: TYRANNIE

Un véritable sentiment d'espoir grandissait dans le cœur de chacun alors que la trêve de Wyverndale gagnait de plus en plus d'adeptes à travers Heathmoor. Mais pendant ce temps, une menace sinistre se profilait également. Alors que les célébrations des Jeux de l'Honneur poursuivaient leur reconstitution des batailles passées contre Apollyon et la Légion d'Obsidienne, un groupe de mystérieux guerriers s'est préparé et a rassemblé des alliés secrets de toutes les factions. La paix allait bientôt devenir un rêve lointain...

Tyrannie, l'une des saisons les plus ambitieuses de For Honor, présente des mises à jour très attendues de la communauté, y compris des mises à jour des combats, des événements, une nouvelle personnalisation, un nouveau Battle Pass et un nouveau héros qui sera dévoilé au cours de la saison.

LES JEUX DE L'HONNEUR : ÉPREUVES DES LAMES

Pour célébrer la trêve de Wyverndale, des guerriers de toutes les factions se sont réunis dans une forteresse légendaire pour reconstituer des batailles du passé. Le dernier chapitre des Jeux de l'Honneur restera dans les mémoires comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire de Heathmoor.

Du 11 juin au 2 juillet, revivez le mode de jeu préféré des amateurs, « Aiguisez vos lames », dans le cadre des festivités des Jeux de l'Honneur. Jouez dès maintenant et accédez aux ensembles d'équipements noirs très attendus et à d'autres récompenses exclusives pour tous vos héros.

MISES À JOUR DU CENTURION ET DES COMBATS

Tyrannie marque la sortie officielle de la mise à jour du Centurion dans le jeu en direct. Vous pourrez désormais aussi mettre un visage sur le mot « Incredibilis »! Pour plus de détails sur toutes les mises à jour des combats, veuillez consulter nos notes de mise à jour.

De plus, grâce à votre participation à « Testing Grounds », les changements du combat de base ont été retravaillés et seront déployés plus tard cette saison pour redynamiser la façon dont vous jouez à For Honor. Plus de détails à venir.

NOUVELLES ARMES ET ARMURES

Les guerriers de Horkos veulent être à la fois craints et vénérés sur le champ de bataille. Certains d'entre eux portent des tenues noires et dorées en hommage à l'ancienne Légion d'Obsidienne. Bénéficiant des meilleures ressources disponibles à Heathmoor, ils sont capables de forger de redoutables armures pour leurs alliés de toutes les factions.

Accédez aux récompenses de Horkos pendant A4S2 Tyrannie grâce aux récompenses saisonnières et de Battle Pass.

BATTLE PASS

L'Ordre de Horkos est une société secrète de Heathmoor. Elle a été créée par un groupe de mystérieux guerriers qui ont rallié les anciens Blackstones à leur cause. Ces dernières années, ils ont gagné en influence au sein de toutes les factions, accumulant des ressources et des espions partout. Ils croient avoir été choisis par une divinité, appelée Horkos, pour éliminer les imposteurs et les hypocrites. Puisant leurs sinistres pouvoirs dans l'alchimie, ils sont déterminés à devenir les dirigeants d'un nouveau monde.