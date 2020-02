For Honor : les armures et le Pass de Combat de la saison Hope débarquent en vidéo

L'Année 4 de For Honor débute par la Saison Hope, sans carte ni personnage additionnel pour le moment, seuls deux Héros étant prévus pour 2020.

Ubisoft se contente de lancer son premier Pass de Combat, avec une gamme d'éléments à récupérer via un modèle gratuit ou un chemin payant, et d'ajouter une large variété d'armes et armures à débloquer pour personnaliser nos combattants. Des évènements devraient arriver pour rythmer les parties dans les semaines qui viennent, parties d'ailleurs affinées par les améliorations et correctifs de la version 2.17.0, dont les notes de mise à jour sont lisibles ci-dessous et en page suivante. Une bande-annonce vient tout de même souligner le lancement aujourd'hui de cette saison, justement placée sous le signe de la trêve.

PASS DE COMBAT A4S1 La trêve de Wyverndale a commencé ! 100 grades de récompenses gratuites et Premium pour tous les héros enrichissent encore vos possibilités de personnalisation.

Les récompenses du Pass gratuit sont accessibles sans achat à tous les joueurs.

Les récompenses du Pass Premium sont réservées aux acheteurs du Pass de combat de la saison en cours sur leur plateforme de prédilection. Terminez des parties, des quêtes en mode Arcade et des Ordres quotidiens pour obtenir des points de combat. C'est grâce à ces points que vous débloquez des grades dans le Pass de combat.

Vous pouvez accélérer votre progression et débloquer des grades contre de l'Acier.

Les récompenses gratuites comprennent des Reliefs, Ornements, un contour d'emblème, des palettes de couleurs, des motifs de peinture et plus encore.

Les récompenses Premium comprennent des Exécutions, lots d'armes et objets sur le thème du dragon pour tous les héros. Le Pass Premium augmente aussi de 10 % les points de combat gagnés à chaque partie.

Les récompenses du Pass de combat sont toutes cosmétiques et n'ont aucune incidence sur le jeu. Les objets liés au Pass sont débloqués en fonction du niveau de Réputation de votre héros, de même que tous les autres objets gagnés en jouant des parties. Commentaires du développeur : avec notre premier Pass de combat, nous voulons vous donner plus de raisons d'interagir avec le contenu de la saison et récompenser au mieux le temps que vous avez investi dans le jeu. Toutes les options d'acquisition de nouveaux objets existantes seront toujours présentes, notamment les contenus de la semaine disponibles contre de l'Acier, les offres et caisses du Ferrailleur / drops à la fin des matchs. NOUVEAUX OBJETS Nouvelles armures pour les héros Wu Lin : Tiandi ; Shaolin ; Jiang Jun ; Nuxia.

Nouvelles variantes d'armures pour les héros d'origine et Année 3 :Un nouveau lot d'armes rare pour tous les héros : Sentinelle ; Fléau ; Spadassin ; Émissaire ; Hersir ; Jarl ; Berserker ; Valkyrie ; Kensei ; Shugoki ; Orochi ; Nobushi ; Victimaire ; Hitokiri ; Jörmungand ; Zhanhu.

MODE CLASSÉ Ajout de nouveaux Effets (Neutre/Provocation/Exécution) pour tous les héros. Cette récompense ne peut être obtenue que pendant la saison 13. CAMÉRA SPECTATEUR Nous mettons en ligne la nouvelle fonction Rattrapage pour tous les utilisateurs du mode Spectateur. Vous pourrez maintenant assister à la partie voulue depuis la dernière position connue (proche du temps réel, mais avec un retard technique minimum de 15 secondes) ou depuis le début.

Ajout d'une alerte dans l'interface (icône de chargement et texte) pour informer le joueur que nous attendons plus de données pour relancer la simulation. AUTRES À partir de l'Année 4, nous aurons des visuels inédits pour les soldats qui remplaceront les visuels existants.