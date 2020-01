For Honor : une date pour Hope, la Saison 1 de l'Année 4 sous le signe de la trêve

La quatrième année de contenu supplémentaire de For Honor sera l'Année du Jugement, et nous avions déjà eu droit à quelques détails à son sujet le mois passé.

Ubisoft fait le point sur cette Année 4 en vidéo, d'abord en redisant des choses déjà entendues autour de la narration moins linéaire, de la volonté d'équilibrer et renforcer plus le gameplay actuel, ou de dynamiser la scène compétitive autour de tournois réguliers. Il en rappelle aussi ce qu'offrira le Pass de Combat, articulé autour de 100 niveaux à gravir en complétant des quêtes du mode Arcade et et des ordres quotidiens, avec une déclinaison gratuite et une autre payante. Le Pass Gratuit donne accès à des ornements, de l'Acier, des palettes de couleur, le statut Champion, des reliefs et plus encore, tandis que le Premium Pass permet de débloquer des personnalisations uniques, des célébrations, des armes, des exécutions, des effets et bien d'autres éléments, pour un total de cosmétiques équivalent à 1 000 000 Aciers.

Les développeurs confirment encore une fois l'arrivée de deux nouveaux Héros en 2020, des évènements inédits et armures originales.

Et ça commence quand tout ça ? La Saison 1 de l'Année 4 s'appelle Hope et débutera le 6 février 2020 avec de « nouvelles armures et armes à collecter, des événements in-game ainsi que de nouveaux contenus inspirés des dernières évolutions du monde de For Honor ». Nous pouvons apprécier son histoire et son univers graphique avec une superbe cinématique ci-dessus. Pour une fois, l'heure sera à l'espoir et à la trêve à Wyverndale, ce qui ne nous empêchera pas de nous bastonner en ligne.