For Honor : la Saison 2 de l'Année 4 sera en retard à cause du COVID-19, une date lointaine donnée

Cela fait maintenant plus de trois ans que For Honor propose du contenu saisonnier, à raison de quatre saisons par an, alors nous étions habitués à son rythme de croisière. Mais comme tout le monde en ce moment, il va être impacté par les aléas de la crise du COVID-19.

Hope, la Saison 1 de l'Année 4 du jeu d'Ubisoft, avait débuté fin janvier, alors nous pouvions espérer une suite pour la fin avril, ou au début du mois de mai. Le changement des habitudes de travail des développeurs a forcément impacté le planning, et l'équipe vient d'annoncer que la Saison 2 n'arriverait finalement que le 11 juin 2020.

For Honor 12,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 12,99€. Un message à l'attention de notre communauté Avant toute chose, nous espérons sincèrement que vos proches et vous allez bien et êtes en bonne santé, malgré cette période difficile. De notre côté, l'équipe continue de faire en sorte de garder For Honor pleinement opérationnel, même si nous devons travailler de chez nous. Nous sommes très fiers de la rapidité avec laquelle toute l'équipe de développement de For Honor a su s'adapter à la situation. Cependant, et malgré ces efforts, les changements de ces dernières semaines ont malheureusement eu un impact sur notre capacité à délivrer les prochaines mises à jour de contenus. Pour cette raison, nous avons pris la décision de décaler la sortie de la Saison 2 de l'Année 4 au 11 juin 2020. Nous avons pleinement conscience que cette nouvelle est déceptive : nous étions nous aussi très enthousiastes à l'idée de vous montrer ce qui arrivait dans cette nouvelle Saison. Nous sommes toutefois confiants sur le fait qu'il s'agisse de la bonne décision pour être en capacité de proposer ce nouveau contenu comme nous l'imaginions. Sur une note plus positive, l'équipe travaille actuellement sur un plan pour réintégrer dans le jeu vos activités favorites, afin de compenser ce délai. Ces activités seront disponibles en mai et nous vous partagerons bien plus d'informations très vite, dans notre calendrier mensuel. Nous tenions enfin à vous remercier pour votre passion et votre soutien sans faille ! Restons en sûreté chez nous. L'équipe For Honor

Comme vous l'avez lu, histoire de compenser cette date lointaine, For Honor devrait retrouver des modes et expériences passées de manière temporaire pour occuper la communauté. Les joueurs ne devraient donc que peu tenir rigueur à Ubisoft pour ce compréhensible décalage dans le calendrier.

