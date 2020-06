For Honor : place à la Tyrannie pour le premier trailer de la Saison 2 de l'Année 4

L'Année 4 de For Honor avait commencé tranquillement en janvier dernier avec Hope, une Saison 1 sous le signe de la trêve. La crise sanitaire a depuis eu lieu, obligeant les développeurs à revoir leurs plans pour 2020, et forcément à reporter la Saison 2. Elle prend malgré tout enfin forme avec une bande-annonce et des détails fournis par Ubisoft : l'Année 4 Saison 2 s'appelle Tyrannie, et sera divisée en deux phases.

La première arrive comme prévu dès le 11 juin, avec une refonte de la carte Centurion, un Battle Pass, des éléments de personnalisation, un rééquilibrage des héros et des défis appelés Metal Trials. La deuxième série de nouveautés débutera le 6 août avec du neuf pour les combats afin de rendre l'expérience plus dynamique, un nouveau Héros et plus encore.

Pour avoir davantage d'informations sur les ajouts, il faudra patienter encore un tout petit peu, mais pour ceux de mardi, l'attente ne sera forcément pas longue. À noter que For Honor est en promo avec jusqu'à -67 % de réduction sur certaines de ses éditions sur l'Ubisoft Store jusqu'au 18 juin.