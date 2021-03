For Honor : trailer théâtral et premières nouveautés pour la Saison 1 de l'Année 5, Asunder

Nous avons appris sans trop de surprise que For Honor rempilerait pour une Année 5, et ce dès le 11 mars 2021 avec de premières nouveautés. Il est temps pour Ubisoft de nous en dire plus sur cette imminente Saison 1 qui se profile, et qui se dénommera Asunder, de l'anglais ancien signifiant « séparé » ou « éloigné ».

La scission entre l'Alliance de la Chimère et l'Ordre d'Horkos sera plus forte que jamais, alors que même certains membres de ces clans devront réaffirmer leur appartenance. L'ambiance est posée par un trailer épique, mais pas très bavard sur ce qu'apportera cette vague de contenu.

La guerre des factions continue de creuser le fossé entre les guerriers de l'Alliance de la Chimère et ceux de l'Ordre d'Horkos. Dans Asunder, les combattants vont devoir réaffirmer les valeurs pour lesquelles ils luttent... et décider si leurs amis, ou ennemis, les partagent également.

Le site officiel nous apprend en revanche que la Saison 1 débutera avec un évènement appelé Horkos Masquerade, qui proposera un mode 4v4 appelé Carousel of Horkos et un Event Pass spécial avec 30 niveaux à gravir, et des récompenses associées. À part ça, le Gardien sera mis à jour, des variations d'armes et d'armures pourront être débloquées au fil de la saison, et un Battle Pass ainsi qu'un Battle Bundle avec une emote, des armes, exécutions, effets et autres seront disponibles. D'autres évènements en plus de celui déjà officialisé sont également prévus.

