For Honor : le nouveau mode de jeu Bataille de l'Éclipse disponible pour une durée limitée

Actuellement en plein Carnage avec la Saison 4 de son Année 4, For Honor a un petit quelque chose à proposer à ses joueurs en attendant le début de l'Année 5. Il s'agit d'un mode à durée limitée lancé ce jeudi 28 janvier, et qui durera jusqu'au 18 février sur PS4, Xbox One, PC et consoles next-gen via la rétrocompatibilité.

Son petit nom, c'est Bataille de l'Éclipse, et il nous propose des parties en 4v4 où nous devons prendre le contrôle d'une zone à capturer de La Forge avant l'équipe adverse. La petite subtilité, c'est que chaque groupe est accompagné d'un Commandant, Astrea ou Gryphon, et que le seul moyen de l'éliminer, c'est de s'emparer d'une Faux cachée quelque part sur le terrain. Un aperçu du mode est proposé avec une bande-annonce.

