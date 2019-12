For Honor : un nouveau mode PvE limité avec l'évènement Le Gambit du Zhanhu

Pour terminer comme il se doit son Année 3, For Honor nous invite à explorer un dernier mode limité nommé dans le cadre d'un évènement spécial.

Le Gambit de Zhanhu sera accessible du 19 décembre au 2 janvier, et nous fera retrouver l'armée Wu Lin au Passage de Qiang, alors que Sun Da et l'empereur Wu Lin sont attaqués par les ex-Obsidiens d'Apollyon. En voulant se défendre avec des armes de défense expérimentales, ils vont cependant causer un double drame, en mettant le feu à la forteresse et en transformant leurs adversaires en guerriers maudits.

Notre mission sera alors de fuir le Passage de Qiang en récupérant progressivement le contrôle des zones qui nous séparent de la sortie, pour une évasion en PvE des plus exigeantes. Pour les plus valeureux qui réussiront le défi, des éléments cosmétiques exclusifs pourront être débloqués. Après tout cela, Ubisoft devrait pouvoir se concentrer pleinement sur l'Année 4, dont les grandes lignes ont déjà été expliquées.