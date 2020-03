Curse of the Dead Gods : le rogue-lite français débarque sur Steam, des versions PS4 et Xbox One confirmées

Tout est allé plutôt vite pour Curse of the Dead Gods. Annoncé en février, il a été lancé en Accès Anticipé sur Steam ce 3 mars 2020, permettant aux joueurs de découvrir son univers sur fond de malédiction.

Le rogue-lite nous invite en effet à explorer un Temple sans fin rempli de monstres, pièges et richesses, ce que nous pouvons apprécier dans la bande-annonce du lancement. Si vous vous interrogez sur le contenu de ce premier jet et les nouveautés à venir, Focus Home Interactive et Passtech ont fait le point sur ce sujet.

L’Accès Anticipé débute avec un contenu conséquent : la première section du temple, avec ses pièges et ses mécaniques de jeu propres, de nombreuses Malédictions pour pimenter vos parties, plus de 30 types de salles chacune avec ses variations, 9 styles de combat, plus de 40 reliques pour créer des synergies avec ses armes et ses Malédictions, et plus encore. Au cours des prochains mois, nous enrichirons le jeu de nombreuses nouveautés, comme de nouvelles sections du Temple, de nouvelles armes, Malédictions et Bénédictions, de nouveaux monstres, boss et bien plus encore. Nous serons à l'écoute de la communauté - leurs retours, leurs attentes et leurs suggestions nous permettront de faire de Curse of the Dead Gods le meilleur jeu possible.

Curse of the Dead Gods a donc un bel avenir devant lui, et pas que sur PC : des versions PS4 et Xbox One viennent d'être confirmées. Elles verront probablement le jour au moment de la sortie de la version finale sur ordinateur personnel, d'ici quelques mois.