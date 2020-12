Les indés français de l'Avent 2020 #7 : Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods est un jeu développé par Passtech Games, basé à Lyon, et édité par Focus Home Interactive. Le titre est disponible depuis le 3 mars 2020 en accès anticipé sur PC. Une fois la version finale disponible, cette production devrait également sortir sur consoles. Dans ce jeu, nous prenons le contrôle d'un personnage en quête de richesses et d'immortalité. Nous nous retrouvons dans un temple maudit dans lequel nos rêves pourraient devenir réalité, mais aussi nos pires cauchemars. Monstres, pièges, boss : de nombreux obstacles se dresseront sur notre route. Mais le pire d'entre tous est certainement la corruption : une aide pourrait nous être apportée, mais à quel prix ?

Ce rogue-like repose en effet sur une mécanique de malédiction. Nous avons la possibilité de récupérer de la vie, des équipements ou encore des reliques, mais en contrepartie, un modificateur viendra perturber notre progression. Monstres invisibles ? Pièges automatiques ? Peut-être pire encore ?

Ce ne sont que quelques-uns des aspects de Curse of the Dead Gods, que vous pouvez vous procurer sur Steam pour la somme de 17,99 €. Des versions PS4 et Xbox One ont déjà été confirmées, sans date de sortie pour l'instant.

Lire aussi : Les indés français de l'Avent 2020 #6 : Streets of Rage 4