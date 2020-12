Les indés français de l'Avent 2020 #23 : Shady Part of Me

Shady Part of Me est un jeu développé par Douze Dixièmes, un studio basé à Paris créé en 2017 et qui nous propose donc son premier jeu vidéo. Cette production est disponible depuis quelques jours à peine (10 décembre) sur PC, mais aussi sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dans ce jeu, nous prenons le contrôle d'une petite fille qui, toute sa vie, a vécu dans l'obscurité. Dans les ténèbres, elle a noué une relation singulière avec son ombre, qui a la particularité d'être indépendante. Elles sont différentes, mais complémentaires : là où la fillette est plutôt naïve et peureuse, son ombre est plus sûre d'elle, courageuse.

Shady Part of Me se veut comme un puzzle game dans lequel nous contrôlons aussi bien la petite fille que son ombre. Nous devrons en effet résoudre différentes énigmes en utilisant chaque entité à bon escient. Le titre se distingue par une direction artistique envoûtante, et une bande-son aux petits oignons.

Shady Part of Me est disponible au prix de 14,99 € sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam et l'Epic Games Store. Afin de fêter sa récente sortie, le titre est affiché à -10 % sur chaque plateforme.

