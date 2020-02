Curse of the Dead Gods : Focus et Passtech dévoilent un rogue-lite sur fond de malédiction en images et vidéo

Au meilleur de sa forme alors que ses projets sont de plus en plus appréciés par la presse et le public, Focus Home Interactive planche sur une dizaine de projets en simultané.

L'un d'entre eux vient d'être présenté, et il s'agit de l'un des deux titres en cours de création chez Passtech Games, équipe basée à Villeurbanne et déjà derrière Space Run. Le jeu s'appelle Curse of the Dead Gods, et sera un rogue-lite riche en contenu, avec « une courbe de progression exigeante, des combats intenses, des dizaines d'armes, de reliques, de malédictions, de pièges, d'ennemis et de puissants boss à affronter ». Le but sera d'explorer à un temple maudit sans fond pour le piller de toutes ses richesses, alors qu'un mal nous corrompt davantage à chaque partie : nous pourrons soit lutter contre lui, soit l'encourager pour utiliser sa puissance, à nos risques et périls.

Le projet évoluera même davantage avec le temps, via des mises à jour fréquentes et un fort lien avec la communauté. C'est pourquoi Curse of the Dead Gods verra d'abord le jour en Accès Anticipé, et sera affublé de modes, temples, mécaniques et fonctionnalités inédites au fil des mois.

« Au lancement de l'Accès Anticipé, les joueurs auront accès à environ un tiers du contenu final du jeu » précise Sylvain Passot, fondateur de Passtech Games. « Cependant, puisque chaque partie est unique avec une grande part d'aléatoire, il y a énormément à découvrir dans ce premier segment ! » « Curse of the Dead Gods est un projet qui nous tient à cœur, avec de nombreuses opportunités de développement. Nous souhaitons recueillir les retours et les avis de la communauté quant à la direction à suivre. Curse of the Dead Gods est un jeu modulaire avec une grande rejouabilité, et nous pensons qu'un accès anticipé permettra d'en tirer le meilleur » déclare Sylvain Passot.

Curse of the Dead Gods est pour le moment uniquement prévu sur PC via Steam, où il sortira en Early Access le 3 mars 2020.