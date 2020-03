BON PLAN sur Gamesplanet : les jeux de Team17 et Curse of the Dead Gods à petit prix cette semaine

Le revendeur en ligne Gamesplanet a lancé en ce début de semaine de nouvelles vagues de promotions sur une sélection de jeux PC. Alors, pour ne pas changer, nous vous en faisons profiter, il y a de tout pour se faire plaisir.

Pour commencer, voici les bons de la semaine valables jusqu'au 9 mars à 10h00 sur une sélection de jeux éparse dont :

Code Vein Deluxe à 42,99 € (-39 %) ;

à 42,99 € (-39 %) ; Onimusha Warlords à 8,99 € (-55 %) ;

à 8,99 € (-55 %) ; Devil May Cry 5 à 19,99 € (-60 %) ;

à 19,99 € (-60 %) ; One Piece: World Seeker à 21,75 € (-56 %) ;

à 21,75 € (-56 %) ; Jump Force à 25,99 € (-57 %) ;

à 25,99 € (-57 %) ; Ace Combat 7 Deluxe à 36,99 € (-56 %) ;

à 36,99 € (-56 %) ; Marvel vs. Capcom Infinite à 7,99 € (-80 %) ;

à 7,99 € (-80 %) ; Remember Me à 4,99 € (-82 %).

Viennent ensuite des promotions sur des titres de Team17 disponibles sur la même période :

My Time at Portia à 12,99 € (-57 %) ;

à 12,99 € (-57 %) ; Blasphemous à 12,99 € (-48 %) ;

à 12,99 € (-48 %) ; Overcooked 2 à 11,99 € (-48 %) ;

à 11,99 € (-48 %) ; The Escapist à 3,75 € (-75 %) ;

à 3,75 € (-75 %) ; The Escapists 2 à 5,50 € (-72 %) ;

à 5,50 € (-72 %) ; The Escapists: The Walking Dead Deluxe Edition à 4,50 € (-75 %) ;

à 4,50 € (-75 %) ; Alien Breed Trilogy à 2,10 € (-90 %).

Pour terminer, le rogue-lite Curse of the Dead Gods sera vendu à 13,49 € (-10 %) à l'occasion de sa sortie à 17h00, et le DLC The Fate of Finland de Steel Division 2 pourra être obtenu au même tarif de 13,49 € (-10 %) à 18h00.