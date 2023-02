Mighty DOOM : un run & gun endiablé se la jouant Toy Story, teinté de rogue-lite, annoncé et daté sur mobiles

Avant que Bethesda ne soit racheté par Microsoft, nous avons pu bénéficier de l'excellent DOOM Eternal sur consoles et PC, qui a continué d'être soutenu sur la durée avec notamment une mise à jour next-gen, jusqu'à son patch 6.66 en fin d'année 2021. Depuis, les joueurs ont pu retrouver le Doom Slayer dans Fortnite au début de l'actuelle saison via son Passe de Combat. Eh bien, il va prochainement s'inviter ailleurs, à savoir sur mobiles. En effet, l'éditeur vient de dévoiler Mighty DOOM pour les appareils sous iOS et Android, un jeu développé par les Canadiens d'Alpha Dog Games.

Le jeu prendra la forme d'un run & gun teinté de combat (et d'hémoglobine) mélangé à un rogue-lite, le tout en vue du dessus, dans lequel nous prendrons le contrôle du Mini Slayer, un jouet devenu vivant qui va traquer les démons comme son modèle, le tout avec une esthétique animée plutôt plaisante. Voici ce qu'en dit le site officiel :

PRÉSENTATION DU MINI SLAYER Incarnez le Mini Slayer, un tout nouveau personnage miniaturisé, mais surpuissant basé sur le DOOM Slayer iconique. Suite à une surcharge d'énergie survenue dans une usine de jouet Gibbo, le Mini Slayer a pris vie avant d'être envoyé dans une dimension alternative. Votre mission ? Massacrez tous les démons qui se tiennent entre vous et Daisy, la peluche lapin qui vous a été enlevée. UNIVERS ANIMÉ DE DOOM Découvrez le tout nouvel univers animé de DOOM, une réalité alternative de l'univers DOOM inspiré des jouets à collectionner DOOM Eternal. De la violence et du sang adorables vous attendent dans cette guerre sans fin contre l'enfer et ses démons. DE L'ACTION EN ARCADE DE TYPE RUN & GUN Déchaînez votre puissance et massacrez des milliers de démons dans cet intense jeu de tir en vue de dessus adorablement violent. Équipez-vous d'armes légendaires, d'équipements améliorés et de compétences puissantes et faites appel à vos réflexes pour tirer, éviter et achever d'innombrables démons et boss redoutables à travers des mondes iconiques. DÉFI ROGUE-LITE Menez votre grandiose croisade. Si vous tombez au combat, relevez-vous et continuez à vous battre en gagnant des niveaux et en améliorant vos armes et équipements . Trouvez de nouvelles combinaisons de compétences pour écraser et anéantir les hordes de démons.

Le lancement de Mighty DOOM est prévu pour le 21 mars via Google Play et l'App Store et vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire pour récupérer quelques récompenses jusqu'au 19 mars, réunies dans un pack Mini Slayer. Les membres du Slayers Club auront en plus droit à une apparence exclusive.

PACK MINI SLAYER Apparence d'arme Canon lourd Baron infernal

Apparence d'arme Lance-roquettes Cacodémon

3 clés d'équipement

1 clé d’arme

80 cristaux

À en croire la description de la boutique en ligne de Google, un système de saison devrait être de la partie.

