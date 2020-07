Cuphead : le run and gun de Studio MDHR aperçu sur le PlayStation Store, une annonce lors du Summer Game Fest ?

C'est en octobre 2017 que Cuphead voyait le jour sur Xbox One et PC (Windows 10, Steam et GOG), avant d'être annoncé et sortir l'an dernier sur Nintendo Switch. Depuis, nous attendons encore et toujours le DLC The Delicious Last Course, prévu pour 2020 jusqu'à nouvel ordre. Il se pourrait bien qu'il refasse parler de lui dès aujourd'hui, et avec une version PS4 en prime !

En effet, un utilisateur de ResetEra et Gematsu ont pu voir sur le PlayStation Store anglais le jeu de Studio MDHR depuis leur PS4, difficile de nier l'évidence pour le coup. Et comme de par hasard, le Summer Game Fest de Geoff Keighley doit donner des nouvelles d'un studio indépendant adoré par les joueurs aujourd'hui à 17h00. Il y a fort à penser que tout soit lié et que l'officialisation de la version PS4 soit faite à cette occasion, en plus de nous donner des nouvelles du DLC, voire pourquoi pas le sortir dans la foulée.

Tomorrow at 11 am ET / 8 am PT join me for a special update from one of our favorite indie game studios #SummerGameFest https://t.co/8kxoK3c89L — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 27, 2020

Pour rappel, Cuphead aura droit à sa propre série sur Netflix prochainement, The Cuphead Show!, et vous pouvez acheter l'ouvrage Tout l'art de Cuphead à 29,90 € sur Amazon.

