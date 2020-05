Shantae and the Seven Sirens : les éditions physiques sur PS4 et Switch bientôt disponibles en précommande chez Limited Run Games

Annoncé l'an dernier, Shantae and the Seven Sirens est déjà paru entièrement sur Apple Arcade fin mars et s'apprête désormais à sortir sur consoles et PC au format numérique. Cependant, WayForward nous avait prévenus qu'une édition physique verrait le jour, qui refait donc parler d'elle à présent.

Pour ne pas changer, c'est l'éditeur Limited Run Games qui va se charger de ces copies physiques et nous avons désormais une date quant à l'ouverture des précommandes. En effet, pas besoin de rusher à des horaires précis, Shantae and the Seven Sirens pourra être acheté à partir du vendredi 15 mai à 16h00 sur le site de LRG et ce pendant quatre semaines. L'édition standard coûtera 34,99 $, et les collectionneurs pourront également mettre la main sur un collector un poil plus cher, vendu 69,99 $. Il renfermera le contenu suivant :

Une copie physique du jeu (PS4 ou Switch) ;

Un poster réversible ;

Une cartouche Game Boy commémorative avec son stand en acrylique ;

50 cartes à jouer représentant les monstres du jeu ;

Un boîtier steelbook ;

L'OST sur CD.

Bon, pour ne pas changer, il faudra sans doute ensuite se montrer patient avant de recevoir votre exemplaire, alors si vous êtes pressé de jouer à Shantae and the Seven Sirens, ou désirez y jouer sur Xbox One et PC, le dématérialisé vous attend le 28 mai.