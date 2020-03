Shantae and the Seven Sirens daté sur consoles et PC avec une bande-annonce et des images colorées

Cela fait désormais un an que WayForward a dévoilé un cinquième épisode de Shantae, qui a depuis été nommé Shantae and the Seven Sirens et a vu une partie de son contenu être rendu disponible en avance pour les utilisateurs d'Apple Arcade. Nous savions que le lancement était prévu pour le printemps 2020 et le studio nous donne désormais une date accompagnée d'une bande-annonce faisant bien plaisir à voir.

Ainsi, Shantae and the Seven Sirens sortira le 28 mai 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et ordinateurs au format numérique pour un prix de 29,99 $. WayForward précise tout de même qu'en raison des conditions actuelles, cette date pourrait éventuellement changer indépendamment de sa volonté. Quant aux possesseurs de la première partie sur Apple Arcade, ils peuvent dès à présent télécharger une mise à jour pour enfin profiter de l'expérience complète. Si comme nous vous préférez les éditions physiques, sachez que Limited Run Games proposera par la suite le jeu en éditions standard et collector pour certaines plateformes (PS4 et Switch à priori), mais il faudra repasser pour plus de détails.

Bien que ce ne soit pas là ce que recherchent les joueurs de ce type de production, sachez que la 4K sera présente sur PS4 Pro, Xbox One X, Mac et PC. Et pour rappel, la cinématique d'introduction de Shantae and the Seven Sirens a été réalisée par Studio Trigger. Quelques visuels inédits peuvent être appréciés en page 2.