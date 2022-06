Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, date de sortie et nouvelle bande-annonce pour le run & gun

Rogueside avait présenté l'année dernière Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef, un jeu de tir rétro à défilement horizontal dans la lignée des Metal Slug, développé en partenariat avec Games Workshop. Le titre était présent au Warhammer Skulls Festival avec une nouvelle bande-annonce :

Sortez vos agendas, la date de sortie de Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est fixée au 20 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre aura droit à une distribution en version physique sur Switch, PS4 et PS5 grâce à ININ Games, et même des éditions limitées et collector sur ces mêmes plateformes. La première comprendra le jeu, une jaquette réversible et un manuel, tandis que l'édition collector inclura le jeu, un manuel, un diorama, la bande originale sur CD, un porte-clés en métal, des représentations des personnages sur du carton rigide, des autocollants, une affiche au format A2, un patch et une grosse boîte. Ces deux éditions sont déjà disponibles en précommande chez Strickly Limited Games.

Pour faire patienter les joueurs, les développeurs lancent également une démo gratuite de Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef sur PC, via Steam. Elle rajoute du contenu par rapport à la précédente version d'essai, avec un niveau inédit, la classe de personnage Weirdboy et du multijoueur coopératif en ligne et local. Vous pouvez précommander l'édition physique standard de Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef à 29,99 € sur Amazon.