Have a Nice Death : incarnez la Mort dans ce hack'n'slash rogue-lite en 2D animé à la main

Perfect World Entertainment a beau être spécialisé dans les jeux en ligne, il ne fait pas que cela. Il a annoncé cette semaine aux Game Awards un certain Have a Nice Death avec le développeur Magic Design Studios, un jeu d'action rogue-lite aux accents de hack'n slash, à l'esthétique 2D et animé à la main. Le projet de l'équipe montpelliéraine, accompagnée par le Lead Developer de Dead Cells Sébastien Bénard en tant que consultant, n'est pas sans rappeler La Petite Mort de Davy Mourier sur la forme, mais n'a pourtant aucun lien avec la licence.

Dans ce jeu, nous incarnerons La Mort, forcément, ici PDG proche du burn out de l'entreprise Death, Incorporated, qui accompagnent les âmes après leur décès. C'est dans les bureaux de la funèbre multinationale, générés de manière procédurale, que nous irons défier les Fléaux et leurs sbires avec un tas d'armes, sorts et compétences. Même La Mort peut mourir, mais pas définitivement, car elle passera un entretien d'évaluation après chaque run pour gagner des objets et améliorations.

Spécificités du jeu :

Bienvenue chez Death Incorporated - Découvrez et explorez ses départements les plus obscurs générés de manière procédurale et rencontrez le personnel haut en couleur qui les occupe. Vous ferez également connaissance avec des employés dévoués comme Pump Quinn, votre stagiaire et assistant personnel toujours prompt à vous faire part des derniers potins de l'entreprise.

« Si la Mort avait une vie comme la nôtre, de quoi serait fait son quotidien ? C'est la question qui sert de fil conducteur à Have a Nice Death, explique Nicolas Léger, Creative Director et Animation Director chez Magic Design Studios, et lauréat de l'Annie Award de la Meilleure animation de personnage. Le jeu allie notre passion pour l'animation en 2D à des combats acharnés et des effets visuels percutants ; le tout prenant vie dans un univers macabre non dénué d'humour. En définitive, il s'agit du regard de notre équipe sur le monde de l'entreprise contemporain et sur ce à quoi ressemblerait la vie quotidienne de la Mort si elle était comme nous. Nous espérons que les gamers mourront d'envie d'y jouer. »

« J'ai tout de suite accroché aux concepts derrière Have a Nice Death et je suis ravi d'être consultant sur le jeu, ajoute Sébastien Bénard, le Lead Developer de Dead Cells et fondateur de Deepnight Games. L'équipe de Magic Design Studios dispose vraiment des talents nécessaires pour rendre cette aventure possible. Le postulat de la Mort comme PDG de l'au-delà, combiné à ce style d'animation à la main et une boucle de gameplay gratifiante lui promettent de s'établir comme l'un des prochains grands rogue-lites. »