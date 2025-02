Death Stranding 2: On the Beach, un PlayStation Presents annoncé et daté pour avoir de ses nouvelles

À l'annonce ce mardi en fin d'après-midi d'un nouveau State of Play, nous avons comme tant d'autres pensé que ce serait l'occasion idéale de revoir Death Stranding 2: On The Beach, le prochain jeu de Kojima Productions attendu cette année sur PS5. Pas présent lors des Game Awards, sa dernière apparition remonte au Tokyo Game Show où nous avions alors eu droit à quelques détails supplémentaires, dont la présence d'un mode Photo sophistiqué, lors d'une présentation sur scène PlayStation Presents. Eh bien, tout porte à croire que contrairement à l'an dernier, il ne se montrera pas ce soir, puisqu'un rendez-vous lui étant dédié a été dévoilé dans la foulée, sans doute afin de ne pas hyper inutilement les joueurs.

Hideo Kojima sera en effet présent à la SXSW 2025 d'Austin au Texas pour un panel spécial le dimanche 9 mars à 23h00, heure française. Ce nouveau PlayStation Presents depuis une convention sera donc l'occasion d'en apprendre davantage au sujet de Death Stranding 2: On The Beach, qui est toujours bel et bien prévu pour un lancement cette année sur PS5. Contrairement à l'évènement du TGS, aucun détail supplémentaire quant à de possibles apparitions de membres du casting n'a été dévoilé, ce sera donc la surprise. Les détails quant à la diffusion en live seront prochainement communiqués. À moins d'une apparition d'ici quelques heures pour nous dévoiler sa date de sortie, ce sera donc l'occasion idéale.

En attendant de découvrir ce projet de Kojima Productions, Death Stranding: Director's Cut est actuellement vendu 35,99 € chez Gamesplanet. Il est pour rappel sorti sur Xbox Series X|S et Amazon Luna début novembre.

