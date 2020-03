No Straight Roads : date de sortie et édition collector pour le jeu musical qui veut la mort de l'EDM

La guerre contre l'EDM (Electronic Dance Music) peut être une blague de boomer pour certains, mais pour No Straight Roads, ce sera carrément le cœur de son histoire. Le jeu d'aventure et d'action aux graphismes cartoon nous fera effectivement affronter l'empire de la musique électronique lors de combats en rythme à mener avec Mayday ou Zuke.

No Straight Roads ne dénigrera pour autant pas totalement l'EDM, et lui offrira une belle place dans sa bande-son. La preuve en est donnée avec le titre vs DJ Subatomic Supernova de Funk Fiction dévoilé aujourd'hui. Il ne vient cependant qu'accompagner des annonces bien plus grandes, à commencer par sa date de sortie : No Straight Roads sera disponible le 30 juin 2020 sur PS4 et PC via l'Epic Games Store.

Pour les intéressés, une édition physique sera proposée par l'éditeur Sold Out et distribuée par Just for Games en France. En version standard, il vous en coûtera 39,99 €, mais pour 69,99 €, vous pouvez prétendre à une édition collector avec un coffret premium incluant le jeu, un vinyle LP 33 tours, des baguettes NSR à taille réelle et un artbook de 64 pages format A4.

