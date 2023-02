RUMEUR sur Titanfall Legends : un nouveau jeu solo dans l'univers de Titanfall et Apex annulé

Après un Titanfall tourné vers le multijoueur, Respawn Entertainment a surpris tout le monde avec Titanfall 2, un jeu certes doté d'une expérience en ligne, mais aussi d'une campagne solo marquante. Le studio a ensuite décliné l'univers avec Apex Legends, un free-to-play référence malheureusement sans trop de Titans.

Les fans de la licence espèrent depuis longtemps que le studio revienne à la franchise principale, mais les développeurs ne semblaient pas vraiment prêts à franchir le pas. Il se pourrait cependant qu'ils l'aient finalement fait, dans l'ombre, sans que cela n'aboutisse... Jason Schreier de Bloomberg, l'un des journalistes jeux vidéo les mieux informés du secteur, rapporte en effet qu'Electronic Arts viendrait d'annuler un projet surnommé TFL ou Titanfall Legends, un jeu solo dans l'univers d'Apex et Titanfall.

Trois sources lui ont expliqué que le projet était mené par Mohammad Alavi jusqu'à son départ début 2022. Et pour des raisons floues, Titanfall Legends n'aurait plus convaincu l'éditeur depuis, et sa création viendrait donc d'être arrêtée. Plus inquiétant encore, l'équipe en charge aurait été démantelée, et si les développeurs ne retrouvent pas de poste en interne, ils seraient licenciés (avec des indemnités de départ). Tout porte donc à croire qu'EA ne serait pas prêt à relancer le projet d'un nouveau Titanfall de si tôt...

Respawn Entertainment doit sortir cette année Star Wars Jedi: Survivor, récemment reporté, et que vous pouvez précommander à partir de 70,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Electronic Arts arrête Apex Legends Mobile, annule Battlefield Mobile et ferme Industrial Toys