PlayStation Studios : Firesprite, tout juste acheté par Sony Interactive Entertainement, acquiert Fabrik Games

Pour accroître sa petite famille, PlayStation Studios fait visiblement aussi confiance aux équipes qui le composent. Alors qu'il a annoncé le rachat de Firesprite (The Playroom, The Persistence) il y a quelques semaines, ce même Firesprite vient d'annoncer l'acquisition de Fabrik Games, qui va donc être dilué dans le studio principal.



L'opération ne sort pas de nulle part, déjà car Fabrik Games, basé à Manchester, a été fondé en 2014 par Graeme Ankers, Managing Director chez Firesprite, mais aussi parce qu'en plus d'avoir sorti des jeux en son nom, tels que Filthy Lucre ou The Lost Bear, Fabrik a collaboré avec Firesprite sur The Persistence.

« Je suis ravi d'annoncer que nous allons réunir Fabrik Games et Firesprite dans le cadre de notre prochaine étape passionnante avec PlayStation Studios », a déclaré Graeme Ankers, Directeur Général de Firesprite. « C'est une équipe de développeurs passionnés et investis, dirigée par des vétérans de l'industrie qui ont travaillé sur de nombreux AAA. Nous sommes impatients de renforcer notre talentueuse équipe créative et de continuer notre voyage pour offrir des expériences vraiment uniques aux fans de PlayStation. » « Nous avons un historique de travail et de collaboration étroite avec Firesprite », a déclaré Errol Ismail, Studio Head de Fabrik Games. « Nous sommes déjà en phase, d'un point de vue créatif et culturel et toute l'équipe est ravie de ce rapprochement. Nous avons hâte de montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables. »

Les deux entités ne vont donc faire plus qu'un sous le pavillon de Firesprite, portant le nombre de membres de l'entreprise à 265. The Persistence est disponible à partir de 26,25 € chez Amazon.fr.