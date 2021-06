PlayStation Studios : Housemarque, le développeur de Returnal, racheté par Sony, bientôt suivi par Bluepoint ?

Afin de séduire les joueurs et les faire acquérir une console PlayStation, Sony Interactive Entertainment compte sur ses productions exclusives, dont celles de ses studios first-party réunis depuis mai 2020 sous le label PlayStation Studios, à l'instar de ce qu'a fait Microsoft avec ses Xbox Game Studios. Pour autant, contrairement à ce dernier, les acquisitions de développeurs sont plus rares et se sont faites jusqu'à présent avec des partenaires de longue date. La preuve encore aujourd'hui avec le rachat de Housemarque !

Eh oui, Team Asobi n'est plus le petit dernier de la famille suite à cette annonce. Le studio derrière la récente exclusivité PS5 Returnal fait donc désormais partie des PlayStation Studios comme l'a annoncé Hermen Hulst sur le PS Blog :

Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un nouveau membre dans la famille PlayStation Studios ! Je suis un fan de Housemarque depuis les débuts du studio, lorsqu'ils ont présenté Super Stardust HD aux fans de PlayStation. La récente sortie de Returnal par Housemarque prouve que le studio fait partie de ceux ayant une incroyable vision, capable de créer de nouveaux jeux mémorables qui résonnent avec notre communauté. Cet ajout renforce la force créative de PlayStation Studios, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à Housemarque.

Bienvenue dans la famille, Housemarque !

De Ilari Kuittinen, cofondateur et directeur général, Housemarque :

Aujourd'hui est un grand jour pour Housemarque et cela a duré plus de 26 ans. Notre solide partenariat avec Sony Interactive Entertainment a commencé avec Super Stardust HD sur PS3 et depuis lors, nous avons créé des jeux inspirés de l'arcade pour toutes les plateformes PlayStation. Avec Returnal pour PS5, notre sortie la plus récente, notre plus grande incursion dans les jeux d'action à la troisième personne a solidifié notre voix et notre marque dans l'industrie en offrant des expériences aux joueurs uniques et de qualité.

Nous sommes ravis de rejoindre enfin la famille PlayStation Studios ! Cela donne à notre studio un avenir clair et une opportunité stable de continuer à proposer des approches centrées sur le gameplay, tout en expérimentant de nouvelles méthodes de livraison narrative et en repoussant les limites de cette forme d'art moderne. Ici à Helsinki, cela signifie également que nous allons officiellement étendre la famille PlayStation à un pôle industriel en pleine croissance et garantir l'héritage du plus ancien studio de jeux en Finlande.

Enfin, qu'est-ce que cela signifie pour nos fans ? Chez Housemarque, nous sommes des joueurs, et avons grandi du besoin de perfectionner et de bricoler avec les facettes des jeux que nous avons trouvées les plus fascinantes. Nous ne sommes pas non plus connus pour hésiter à suivre notre propre cap. Avec le soutien de SIE et de sa famille de studios qui nous soutiennent, nous pouvons vraiment prendre notre place dans l'industrie et montrer ce que Housemarque peut créer sans limites. Nous avons hâte de montrer à tout le monde ce qui nous attend dans les années à venir et nous espérons introduire des souvenirs durables et des titres exaltants pour le prochain quart de siècle et au-delà.