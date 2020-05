PlayStation Studios : une nouvelle identité pour les jeux des studios first-party sur PS5, avec un logo et une intro en vidéo

Contrairement à Microsoft qui a déjà bien mis en avant sa Xbox Series X, Sony Interactive Entertainment est un peu plus en retrait jusqu'à présent en ce qui concerne la PS5. Pour autant, les pions du constructeur sont petit à petit amenés sur l'échiquier, que ce soit avec les spécifications techniques ou la révélation du design de la manette DualSense. Si l'apparence de la console reste encore un mystère, nous connaissons désormais la cinématique qui sera jouée au lancement de toutes les exclusivités first-party sur PS5 (développées et gérées par Sony), qui seront désormais regroupées sous le label PlayStation Studios afin de montrer clairement aux joueurs quelles sont les productions venant des Worldwide Studios.

Entre le nom et la manière de présenter, les références au MCU et à Marvel Studios devraient parler au public, avec la présence des têtes d'affiche de la marque que sont Kratos, Aloy, Nathan Drake, Ratchet & Clank, Sackboy ou encore Ellie, apparaissant dans les touches donnant en grande partie l'identité des consoles PlayStation. GamesIndustry a eu la primeur de publier un article sur le sujet, nous donnant quelques détails supplémentaires sur cette nouvelle approche des exclusivités par l'intermédiaire du senior vice-président à la tête du marketing global de SIE, Eric Lempel :

Nous sommes vraiment excités à ce sujet. Au cours des dernières années - et même de la dernière décennie - la force des titres issus de nos studios a été plus forte que jamais. Nous avons réfléchi à la façon dont nous unissons tous ces grands jeux sous une seule marque, et le but est vraiment de faire comprendre aux consommateurs que, lorsqu'ils voient cette marque, ils se préparent pour une expérience solide, innovante et profonde attendue des jeux PlayStation. Nous avons donc créé PlayStation Studios.

D'ailleurs, il va falloir vous y faire, car ce logo PlayStation Studios sera partout !

Vous avez vu l'asset animé qui existera principalement au début de nos titres, mais la marque existera dans de nombreux endroits différents. Il existe différentes animations plus courtes qui existeront dans les bandes-annonces... Cela existera dans la publicité. Ce sera dans tous les autres assets créatifs, tels que l'emballage du jeu et les disques de jeu eux-mêmes. Nous pensons que c'est un bon moyen de faire savoir aux consommateurs que s'ils le voient, les jeux de qualité qu'ils attendent de nous sont là. Et cette marque existera pour les franchises existantes bien connues, ainsi que pour les nouvelles franchises que nous n'avons pas encore explorées.

Oui, vous avez bien lu, et c'est logique après tout, de nouvelles licences sont prévues sur la next-gen, SIE ne devrait pas se reposer sur ses acquis de ce côté.

Du côté de la PS4, les prochaines exclusivités que sont The Last of Us: Part II et Ghosts of Tsushima n'y auront pas droit, car leur lancement est trop proche. De même pour le portage PC d'Horizon: Zero Dawn, mais les prochains jeux à paraître sur d'autres plateformes oui, s'il y en a bien sûr. Et comme nous parlions d'inspiration en première impression, l'intéressé évoque effectivement le sujet, comme quoi la vidéo fait mouche.

Ce que nous voulions vraiment faire était de créer un moyen d'amener les consommateurs dans le monde. Quand ils jouent à nos jeux, c'est la belle pièce robuste qui se produit, puis vous êtes transporté dans une aventure avec des mondes riches, de vieux personnages et des histoires vraiment captivantes. Nous sommes tous de grands fans de Marvel. L'un de nos plus grands jeux de tous les temps a un personnage Marvel avec Spider-Man. Mais il s'agit vraiment de faire quelque chose de spécifique pour nos jeux et notre industrie.

Par ailleurs, cette introduction est amenée à évoluer selon le jeu ou la licence utilisée :

La cinématique que vous avez vue est celle qui contient plusieurs jeux. Mais au fil du temps, alors que nous introduisons des franchises bien établies, nous pouvons adapter cette ouverture pour montrer éventuellement la franchise au fil des ans, de nouveaux personnages qui sont entrés en jeu... Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, dont nous sommes vraiment excités.

Les prochains titres de Santa Monica Studio, Naughty Dog, Guerrilla Games ou encore Media Molecule auront donc droit à cet affichage, mais aussi ceux conçus par des studios externes mandatés par Sony pour créer des exclusivités.

Cela ne signifie pas que nous possédons le développeur, mais cela signifie simplement que nous l'avons proposé en tant que first-party. Dans de nombreux cas, nous ne sommes pas propriétaires du développeur. Nous avons tout fait en termes de campagnes marketing massives et robustes, et c'est encore une meilleure façon de rassembler ces jeux, unis, de manière simple pour que les fans comprennent dans quoi ils s'engagent.

Alors, que pensez-vous de cette nouvelle identité visuelle qui marque un léger tournant dans l'histoire de Sony Interactive Entertainment ?

