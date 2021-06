Team Asobi : le dernier des PlayStation Studios derrière la licence Astro Bot s'offre une nouvelle identité visuelle et une introduction formelle

Plus tôt cette année, l'emblématique Japan Studio de Sony Interactive Entertainment a connu de fortes turbulences avec le départ d'une partie de ses effectifs et une réorganisation totale de la structure au 1er avril pour la faire se recentrer sur la Team Asobi. Hier, après la prise de parole d'Hermen Hulst qui a justement confirmé qu'un nouveau jeu familial est en développement au sein des locaux japonais, c'est une introduction pure et simple de ce petit dernier des PlayStation Studios qui a été effectuée.

Nicolas Doucet, directeur créatif à la tête du studio, a pris la parole sur le PlayStation Blog pour présenter au grand public son équipe comme il se doit, dévoilant au passage sa nouvelle identité visuelle, qui est notamment affichée sur les nouvellement créés comptes officiels Twitter et Instagram. En voici une traduction :

Bonjour à tous, nous espérons que vous allez tous bien et que vous restez en bonne santé.

Aujourd'hui, nous avons des nouvelles colorées de la Team Asobi, le studio PlayStation basé à Tokyo et responsable de la série Astro Bot.

Après la sortie d'Astro's Playroom sur PlayStation 5, la Team Asobi déploie désormais ses ailes et s'agrandit ! C'est une période très excitante pour l'équipe, et nous attendons avec impatience ce prochain chapitre. Nous voulions saisir cette occasion pour vous remercier tous, fans de PlayStation, pour vos aimables paroles de soutien au fil des ans, d'autant plus qu'Astro a fait ses grands débuts sur PlayStation 5 aux côtés de la manette sans fil DualSense.

Alors que nous grandissons et mettons au défi de plus grandes choses, notre mission de cœur reste la même : vous apporter la magie PlayStation, l'innovation et mettre le sourire sur vos visages avec des jeux amusants et colorés pour tous les âges.

Pour accompagner cette actualité, nous sommes fiers de vous montrer notre nouveau logo que vous verrez dans nos futures productions. Nous nous sommes inspirés de ce que l'équipe Asobi signifiait pour nous. Certains des anciens pourraient également reconnaître d'autres influences des premiers jours de la PlayStation !

Pour rester en contact, nous lançons également nos propres canaux sociaux sur Twitter et Instagram pour vous tenir au courant de tout ce qui concerne l'équipe Asobi ! Veuillez les suivre et n'hésitez pas à vous engager avec nous. Nous avons un million d'anecdotes à partager sur la création de nos jeux, alors venez nous dire bonjour !

Et au cas où vous ne seriez pas familier avec la Team Asobi, laissez-nous vous en dire plus sur nos origines.

L'équipe a été constituée pour la première fois en 2012, un peu plus d'un an avant le lancement de la PS4. À l'époque, une poignée d'entre nous travaillait sur des démonstrations technologiques montrant ce que le nouveau matériel pouvait faire. Nous nous sommes assis un jour et avons décidé que nous avions besoin d'un nom pour notre équipe ; quelque chose qui fonctionnerait comme un rappel de ce que nous pensions être la partie la plus importante de tout jeu vidéo : un excellent gameplay et ce plaisir de seconde en seconde qu'il peut fournir !

En japonais, le mot « Asobu » signifie littéralement « Jouer » et nous avons donc opté pour « Asobi ». Ces cinq lettres simples étaient un nom étonnamment approprié avec un bon son et il est resté !

Avance rapide de quelques années, l'équipe s'agrandit encore, nous avons lancé Astro Bot: Rescue Mission en 2018 et Astro's Playroom pour PS5 en 2020. Et maintenant, Team Asobi est devenu le plus récent studio interne de la famille PlayStation Studios. Au fond, notre philosophie tourne autour de cette joie de jouer par excellence, que ce soit à travers des commandes de personnages au pixel près, en exploitant un nouveau contrôleur cool de manière surprenante ou en emballant des animations humoristiques dans tous les coins et recoins, c'est ce qui nous excite. :)

Alors, qui sont les Asobis alors ? Eh bien, puisque nous sommes un studio de développement de jeux PlayStation situé dans la cool et animée Tokyo, la majorité de l'équipe est japonaise. Nous avons également plusieurs membres venant de divers autres pays : Angleterre, Allemagne, France, Écosse, Corée, Espagne et Colombie. Il est important pour nous d'avoir ce bagage mixte pour nous aider à créer des jeux universels. Et bien sûr, nous partageons tous le même amour pour le Japon : son artisanat, sa culture pop, son héritage gaming, mais aussi ses belles saisons, ses folles innovations (il y en a tellement !!) et sa délicieuse cuisine !

La technologie a également été un facteur déterminant pour l'équipe Asobi. De nombreux Asobis ont une véritable histoire d'amour avec la technologie, mais nous réalisons également que la technologie en elle-même n'est que le point de départ. Il doit ensuite être transformé en quelque chose de magique et d'impressionnant pour être vraiment significatif. À cet égard, travailler avec le contrôleur DualSense ces derniers temps a été très amusant et nous continuons à aimer l'expérimenter en ce moment même. Mais chut c'est un secret !

Enfin, nous nous inspirons des jeux vidéo conçus et tous les membres de l'équipe Asobi sont des joueurs passionnés. Nous aimons tous les types de jeux, y compris, bien sûr, les jeux de plateforme qui offrent cette joie de seconde en seconde où chaque saut réussi que vous faites est une mini-histoire en soi.

C'est tout pour nous aujourd'hui. Avouons-le, les 18 derniers mois ont été vraiment difficiles pour de nombreuses personnes à travers le monde et nous espérons sincèrement que grâce à la joie de jouer, ces moments difficiles ont été plus faciles à supporter. Nous tenons à tous vous adresser nos plus grands vœux de bien-être. Merci d'être une si grande communauté et nous attendons vos commentaires avec impatience. À très bientôt !