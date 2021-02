SIE Japan Studio : PlayStation réduit les effectifs du studio, mais la Team ASOBI n'est pas affectée selon VGC

Mais que se passe-t-il chez SIE Japan Studio, le plus ancien développeur first-party de PlayStation fondé en 1993 ? Encore ce matin, nous apprenions que Masaaki Yamagiwa, producteur sur Bloodborne et Déraciné, avait quitté ses fonctions, faisant suite à ceux de Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato et Junya Okura partis fonder leur propre studio, Bokeh Game. Il y a un an, une réorganisation a eu lieu avec la nomination de Nicolas Doucet à la tête du studio, signe d'un changement de cap certain. Un début d'explication nous est donné par l'intermédiaire de VGC, et ne va clairement pas plaire aux joueurs appréciant les productions de Japan Studio...

Selon plusieurs sources, Sony a lâché la majorité des effectifs dédiés au développement de jeux au sein de Japan Studio en ne renouvelant pas leurs contrats, d'où ces multiples défections. La cause en serait toute simple, à savoir un manque de profit de l'entité, dont les développeurs souhaitaient avant tout créer des jeux visant le marché japonais tandis que SIE a en tête un marché plus global. Sachant que le leadership est progressivement passé du Japon aux États-Unis depuis que Jim Ryan est président de Sony Interactive Entertainment, ce ne serait pas si étonnant, même si l'intéressé a répété à plusieurs reprises que l'Archipel reste important, tout en déclarant que ses studios ne réaliseraient pas de jeux destinés à une seule région du monde.

La seule pointe d'espoir dans tout ça, c'est le fait que la Team ASOBI à l'origine d'Astro's Playroom et Astro Bot: Rescue Mission va continuer à opérer indépendamment au sein du studio, récupérant au passage une partie du personnel des autres départements. Les membres rattachés à la localisation et à la partie purement business ne semblent pas non plus affectés.

Au passage, le video manager Ryo Sogabe et le développeur Brendon Pritchard ont également annoncé leur départ...

Last day as a resident of Shinagawa. It’s been real! pic.twitter.com/bYy9Upvxda — Brendon Pritchard (@brendonbeyond) February 24, 2021

I have a information.

I will leave from SIE JAPAN Studio at the end of Feb.

Rather than working, I've been playing with PlayStation and videos for the past 14 years.

I will continue to play new challenges in the new company to bridge between game and video.

Thanks. #JAPANstudio — Ryo Sogabe / SIE JAPAN Studio – Video Manager (@sogachin) February 24, 2021

Par le passé Japan Studio a donné naissance à de belles licences comme Gravity Rush ou Ape Escape, mais aussi à des jeux plus décriés comme les Knack, en plus de collaborer avec d'autres développeurs sur des titres comme Bloodborne (toujours en vente sur Amazon à bas prix), Everybody's Golf ou The Last Guardian. Une page semble donc bel et bien se tourner...