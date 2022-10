SIE London Studio : le projet Camden officialisé, ce sera un jeu de combat coopératif en ligne dans un Londres fantastique

Au début du mois, une fuite d'un document appartenant à Sony Interactive Entertainment dévoilait plusieurs projets PS5 et PC développés par des studios first-party et tiers, dont certains déjà connus, appuyant de ce fait son authenticité. Parmi eux, un certain « Camden » en cours de production chez SIE London Studio. Même si cet intitulé n'est pas mentionné, c'est bel et bien un jeu prenant place dans une ville de Londres fantastique qui vient d'être officialisé par cette entité auprès de GamesIndustry, avec un unique visuel nous donnant une idée de la direction artistique choisie, avec une jeune femme à l'allure démoniaque et un ou une partenaire s'attaquant à des gobelins et un immense dragon, Big Ben bien visible en fond.

Le studio connu pour le métavers avant l'heure qu'était PlayStation Home, les jeux EyeToy et Wonderbook, et plus récemment derrière Blood & Truth (vendu 17,24 € sur Amazon) pour le PlayStation VR a donc mis de côté la réalité virtuelle pour se concentrer sur ce projet non nommé pour le moment. Avec la volonté mise en avant par PlayStation Studios de proposer une dizaine de jeux service d'ici 4 ans, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit le cas de ce « Camden », comme le confirme l'article. Il s'agira en effet d'un titre coopératif en ligne se basant sur des combats qui prendront donc place à Londres, qui est conçu spécifiquement pour la PS5. Le document précédemment cité évoquait également les PC, à voir ce qu'il en sera lorsque plus de détails seront communiqués.

Stuart Whyte, à la tête du studio, a déclaré :

Avec ce projet, nous voulions vraiment explorer de nouvelles possibilités et nous fixer de nouveaux défis. Nous voulions vraiment essayer quelque chose d'un peu différent, et je pense que ce nouveau projet canalise vraiment notre valeur « audacieuse » et nous permet aussi de nous dépasser sur le front de la « curiosité ». C'est un avenir passionnant, vraiment. L'innovation sera toujours au cœur de ce que nous faisons. Si vous regardez notre héritage et les titres que nous avons réalisés, il y a beaucoup de premières là-dedans. Et cela continuera.

Tara Saunders, qui dirige également la société, a ajouté :

Ce qui est formidable dans cet héritage, c'est l'aspect résolution de problèmes. Nous avons pris différentes technologies et examiné comment nous transformons l'industrie des jeux et proposons des concepts qui n'ont jamais été réalisés auparavant. Cet héritage signifie que l'équipe est à l'aise de sortir de sa zone de confort. Même si nous ne travaillons pas sur quelque chose qui utilise tous les différents périphériques, il s'agit toujours de prendre cet ADN d'innovation et de l'intégrer à n'importe quel concept de jeu. C'est notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Nous allons prendre tout cet ADN d'innovation et l'appliquer à ce jeu de combat coopératif en ligne. [Sur notre concept art], vous voyez une vision d'un Londres fantastique moderne. Notre thème principal consiste à apporter des éléments fantastiques et magiques et à les croiser avec des mondes familiers, et il n'y a pas beaucoup plus familier de Londres que nous.

Pour aller plus loin, Stuart Whyte a évoqué la manière dont son équipe en est venue à proposer ce concept, qui même s'il n'est pas en VR, utilisera tout de même les outils conçus pour elle, mais associés à un tout nouveau de jeu maison.

L'idée du jeu est née d'un processus d'idéation que nous avons engagé avec toute l'équipe. Nous avons créé un document d'information de haut niveau, mais avec beaucoup de latitude et de portée. Et l'équipe a trouvé plein d'idées. Nous nous sommes inspirés du processus en discutant avec nos collègues de Guerrilla Games. Nous étions fascinés par la façon dont ils sont passés de Killzone à Horizon: Zero Dawn, et c'est exactement le processus qu'ils ont suivi. L'équipe a donc proposé une foule d'idées sur une période de plusieurs mois et nous les avons affinées jusqu'à ce que nous arrivions à une très petite liste restreinte. Ensuite, nous sommes sortis et avons parlé à la direction de PlayStation, nous avons parlé à d'autres studios PlayStation... Très important, nous avons parlé à notre équipe au sujet de celui qui les passionne le plus. Ce concept a obtenu de très bons résultats dans tous ces domaines. Nous avons interrogé des centaines de joueurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, par le biais d'un sondage anonyme, avec certaines des idées présélectionnées... C'est celle qui est arrivée en tête. Notre Soho Engine, notre moteur de jeu interne, est au cœur de ce que nous faisons ici. C'est un moteur qui a été conçu à partir de zéro pour cette génération de matériel et les besoins du jeu que nous créons. Il est conçu pour tirer pleinement parti de la PS5. Mais il est juste de dire que certains des outils que nous utilisons remontent aux technologies de VR Worlds et Blood & Truth que nous avions sur PS4. Parce qu'en fin de compte, les jeux VR doivent avoir des pipelines et des moteurs super efficaces.

Le reste du papier, tout aussi intéressant, évoque la culture d'entreprise du studio et le défi qu'a représenté le COVID-19. N'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse.

Alors, que pensez-vous de cette future production ?