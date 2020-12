Bokeh Game : trois grands noms quittent Japan Studio pour créer leur société, un jeu lugubre déjà en développement

Après avoir contribué à écrire les lettres de noblesse de franchise telles que Silent Hill, Gravity Rush ou encore Siren, Keiichiro Toyama a annoncé son départ des rangs de Japan Studio afin de former une nouvelle entité. Ce dernier nous informe qu'il n'est pas seul dans cette aventure et que Kazunobu Sato & Junya Okura le suivent dans sa démarche. Le premier des deux compères a notamment officié en tant que producteur sur The Last Guardian, alors que le second est plus connu pour sa participation au développement des licences Siren et Gravity Rush.

Le trio vient donc de créer Bokeh Game Studio et nous annonce la bonne nouvelle via une vidéo YouTube de deux minutes. Mais bien plus que de se limiter à une simple présentation de ses bureaux, l'équipe nous fait également savoir qu'elle œuvre déjà sur un tout nouveau projet dont nous avons la chance de pouvoir profiter d’un premier aperçu.

Comme vous pourrez le constater par vous-même à l'aide des images présentes ci-dessus, ce titre sera l'occasion de profiter de créatures au look étrange... Un survival-horror quelque peu décalé en production ? Il semblerait. Pour le coup, nous avons hâte d'en apprendre un peu plus sur ce projet.

Bien qu'à l'heure actuelle, aucune plateforme ne soit annoncée pour accueillir le soft, nous vous conseillons de surveiller de manière régulière les réapprovisionnements de PlayStation 5 et Xbox Series X.