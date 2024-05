Nintendo Switch Online : trois jeux de la Game Boy ce mois-ci pour célébrer ses 35 ans

Les récents ajouts de jeux pour les abonnés au Nintendo Switch Online ont fait la part belle à la Super NES ainsi qu'à la N64 pour ceux disposant en plus du Pack additionnel. En cette mi-mai, c'est à nouveau la Game Boy première du nom qui a droit à une poignée de productions et ce n'est pas sans raison. En effet, celui fait désormais plus de 35 ans que la console portable est parue, le 21 avril 1989 au Japon. Après trois jeux Mario en mars, la firme de Kyoto ajoute donc enfin Super Mario Land, le casse-briques Alleyway qui a rétroactivement été adossé à la licence et le jeu Baseball pour le sport éponyme. Au Japon, l'Action-RPG Kaeru no Tame ni Kane wa Naru vient en supplément de ces productions. Pas besoin d'attendre pour en profiter, puisque ces jeux sont d'ores et déjà disponibles.

Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus à propos de chacun d'eux, voici leurs descriptions :

Alleyway - Démolissez des blocs avec une boule d'énergie rebondissante et essayez d'accumuler un score élevé ! En tant que Mario, pilotez votre vaisseau spatial jusqu'à la porte de l'Alleyway et détruisez les grilles spatiales en déviant la boule d'énergie vers elles. Gardez votre vaisseau en mouvements et la balle en jeu jusqu'à ce que chaque bloc soit dégagé pour terminer le stage. Au fur et à mesure que vous progressez dans chaque niveau, vous serez confronté au défi de l'alternance de stages, de tours bonus et bien plus encore. La vitesse et les réflexes rapides deviendront vos alliés les plus puissants pour atteindre le meilleur score.

Baseball - Lancez et battez dans ce classique de la Game Boy de 1989. En tant qu'équipe de lanceurs, portez une série de balles rapides tout en ajustant la courbe et la vitesse, mais veillez à ne pas épuiser votre lanceur. Si le frappeur connecte, votre champ extérieur ou intérieur peut vous soutenir. Éliminez l'équipe adverse et c'est à votre tour d'attaquer. En tant qu'équipe de batteurs, déplacez le vôtre sur le marbre et chronométrez son élan sur la balle entrante. Essayez d'atteindre en toute sécurité la base suivante ou de marquer pour un home run. Élaborez une stratégie pour les mouvements de votre équipe et menez votre équipe à la victoire. Jouer le jeu !

Super Mario Land - Revivez la première aventure Game Boy de Mario ! Des obstacles et des ennemis de toutes sortes vous attendent dans les royaumes pittoresques de Sarasaland, où vous voyagerez à travers des ruines antiques, resterez à flot dans des eaux tumultueuses et relèverez de nombreux défis. En tant que Mario, vous courrez, sauterez et rebondirez vers la gloire dans sa mission visant à sauver la princesse Daisy (lors de sa première apparition !) d'un mystérieux extraterrestre et à rétablir la paix dans le pays. Ce jeu propose également des bizarreries de gameplay distinctes à découvrir, notamment le bonus Superball Mario et même des niveaux dans lesquels Mario pilote un avion et un sous-marin.

