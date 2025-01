Nintendo Switch Online : trois jeux de la SNES sont de sortie, dont un Fatal Fury !

En fin d'année dernière, les annonces d'ajouts de jeux au Nintendo Switch Online ont été nombreuses, avec Tetris et Tetris DX pour célébrer l'anniversaire de la licence, mais aussi la trilogie Donkey Kong Land et même des titres Mega Drive pour le Pack additionnel. Puisque cela faisait depuis septembre qu'aucune production de la SNES n'avait rejoint le large catalogue de l'abonnement, c'est donc cette console qui est à l'honneur ce vendredi avec une bonne petite salve introduite en vidéo.

Au programme, Garou Densetsu 2: Arata Naru Tatakai ou plus simplement Fatal Fury 2 par chez nous, jeu de combat de SNK paru en 1992 que nous évoquions récemment puisque le stage de Mai Shiranui dans Street Fighter 6 sera justement inspiré par celui de cet épisode. C'est donc une bonne occasion pour aller s'adonner à quelques affrontements. Le choix est étonnant puisque la série de jeux ACA NEOGEO de l'eShop permet déjà de s'amuser avec. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir proposé Fatal Fury Special dans ce cas, qui contrairement à ce que son nom suggère est une amélioration du deuxième épisode ? Sans doute pour inciter les joueurs à acheter sa déclinaison Neo-Geo. Quoi qu'il en soit, c'est un beau morceau d'histoire vidéoludique désormais accessible encore plus largement.

Vient ensuite Super Ninja Boy, un jeu de rôle et d'action de Culture Brain paru en 1991 et qui peut être joué à deux joueurs, puisque nous y incarnons Ryu et Jack, avec des phases d'affrontement pouvant donner lieu à des séquences façon beat'em up avec de la plateforme en side-scrolling, en plus du classique tour par tour. Enfin, c'est l'étonnant Sutte Hakkun d'Indieszero et Nintendo qui est proposé, sorti en 1997 uniquement dans l'Archipel. Si vous aimez les puzzles et platformers, ses mécaniques de gameplay ingénieuses devraient vous plaire.

Tous les trois sont à retrouver dès maintenant si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online.

Pour rappel, le Nintendo Switch Online va continuer d'être utilisé et développé sur Switch 2, console qui a enfin été dévoilée la semaine dernière.

