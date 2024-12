Nintendo Switch Online : une surprise venue de l'époque de la Game Boy Color pour célébrer un anniversaire

Pas une semaine ne passe sans que nous n'ayons des nouvelles du Nintendo Switch Online dernièrement, ce qui est plutôt plaisant, même s'il s'agit de sorties au compte-gouttes. Quelques productions de la Mega Drive pour les abonnés au Pack additionnel et la trilogie des Donkey Kong Land sur Game Boy ont donc été ajoutées, mais nous avions aussi rendez-vous ce jeudi 12 décembre pour (re)découvrir un classique de la NES et plus généralement du jeu vidéo, ce bon vieux Tetris. Eh bien, il n'est pas venu seul.

En effet, Tetris DX paru sur Game Boy Color en 1998 a également été ajouté, lui qui propose quatre modes pour s'amuser avec les tétrominos : Marathon avec l'expérience de base connue de tous, Ultra demandant d'obtenir le plus de points en 3 minutes, 40 Lines où il faut justement effacer ce nombre de lignes le plus vite possible, et VS pour affronter l'ordinateur. Avec le câble Link, il était aussi possible à l'époque de se mesurer à un ami, ce qui est désormais remplacé par du multi en local sans fil.

Pour mettre en avant cette sortie et les 40 ans de Tetris, la branche nord-américaine de Nintendo a carrément fait appel au créateur de la licence, Alexey Pajitnov.

