Donjons et Dragons : un RPG AAA en monde ouvert annulé refait surface avec du gameplay

Project Dante ne verra jamais le jour



Le studio de développement Hidden Path Entertainment, bien connu pour les Defense Grid et Counter-Strike: Global Offensive, a travaillé pendant quatre ans sur un jeu de rôle en monde ouvert dans l'univers de Donjons et Dragons. Mais, en début d'année 2023, Wizards of the Coast a annoncé l'annulation de cinq projets, donc celui-ci. Le RPG AAA de Hidden Path refait quand même surface.

Du gameplay en fuite





Comme l'a relayé MP1st, une vidéo de gameplay de huit minutes de ce Project Dante a fuité. Nous pouvons y découvrir le personnage principal suivi de deux autres compagnons, Kavir et Ri Om, avec des combats et des énigmes. La vidéo vient du portfolio d'un ancien employé de Hidden Path ayant travaillé sur la musique et le sound design, des annotations précisant que la musique change de manière dynamique, selon le lieu et les ennemis.

Des artworks magnifiques





Sur Imgur, des artworks et concept arts ont également été divulgués, dévoilant des lieux variés (montagne enneigée, grotte, taverne, volcan en éruption, cité de glace), plusieurs personnages (dont une Orc barde) et des créatures fantastiques (un dragon de glace, des panthères affublées de tentacules, un chat ailé, une hydre à cinq têtes). Un vrai régal pour les fans de la franchise Dungeons & Dragons.





Pourquoi Project Dante a-t-il été annulé ?



En janvier 2023, Wizards of the Coast expliquait vouloir se concentrer sur la qualité, plutôt que la qualité. Le studio ne s'était pas encore rempli les poches avec Baldur's Gate 3, il craignait sans doute que la licence ne soit plus si porteuse. Michael Austin, fondateur de Hidden Path, expliquait quant à lui avoir cherché d'autres sources de financement après la décision de Wizards of the Coast, sans succès. Le studio a également licencié 44 employés dans la foulée.

D&D a encore un bel avenir





Si les joueurs sont évidemment déçus de l'annulation de Project Dante, d'autres jeux vidéo dans l'univers de Donjons et Dragons sont en développement, avec par exemple un jeu d'action et d'aventure solo AAA sous Unreal Engine 5 par Stig Asmussen (Star Wars Jedi), le jeu de rôle sur table en VR Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked de Resolution Games, un jeu coopératif axé autour de la survie, de la simulation de vie, de l'action et du jeu de rôle par les développeurs de Disney Dreamlight Valley, sans oublier Baldur's Gate 4, déjà confirmé par Wizards of the Coast.

