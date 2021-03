Dungeons & Dragons : la licence culte bientôt adaptée en RPG open-world par Hidden Path Entertainment

La franchise Dungeons & Dragons est désormais entre les mains de Wizards of the Coast, la société derrière Magic: The Gathering. Elle ne va pas se faire prier pour développer la licence sur le terrain des jeux vidéo, et annonçait préparer plusieurs projets pour les années à venir. Mais pour le moment, en dehors de la version finale de Baldur's Gate III (qui est bien lié au jeu de plateau, oui) et de l'Action-RPG Dungeons & Dragons: Dark Alliance, qui se fait attendre, aucun titre n'avait été officialisé.

C'est dans ce contexte que Hidden Path Entertainment via à son tour d'annoncer qu'il adaptera la licence Donjons et Dragons. Il a d'abord évoqué le sujet avec des offres d'emploi cette semaine, avant de mettre les choses à plat dans un article sur son site officiel. Il est encore trop tôt pour donner des détails sur le projet, mais il s'agira d'un RPG AAA à la troisième personne en open-world. Sachant que le studio est plutôt habitué aux productions mineures comme Witchblood, Defense Grid: The Awakening ou Brass Tactics, il y a de quoi être curieux de ce jeu qui s'annonce comme plus ambitieux que ce qui a été fait par le passé.

En attendant cette aventure virtuelle, le Starter Set de Dungeons & Dragons est disponible pour 21,87 € sur Amazon.fr.