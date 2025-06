Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked, du gameplay et une période de sortie pour le JdR en VR

Resolution Games, bien connu pour le jeu de rôle tactique VR Demeo, s'est associé avec Hasbro et Wizards of the Coast afin de développer un nouveau titre en réalité virtuelle, sous licence officielle Donjons et Dragons cette fois. Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked refait parler de lui cette semaine avec une première vidéo de gameplay :

Comme prévu, Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked sera un jeu de rôle sur table en VR ou en flat screen, dans l'univers de D&D, suivant des aventuriers dans les Royaumes Oubliés. Voici ce qu'il faut savoir :

Formez votre groupe et embarquez pour des aventures épiques dans les Royaumes Oubliés, où d’anciennes rivalités, de sombres conspirations et l’attrait du pouvoir obscur menacent de déchirer Faerûn. Le Nord est au bord de la guerre, et c’est à vous qu’il revient de percer les secrets cachés, d’affronter de puissants ennemis, de forger des alliances fragiles et de dévoiler les cerveaux derrière le complot avant que le chaos ne consume tout. Plongez dans des combats au tour par tour dynamiques et rythmés qui donnent une nouvelle dimension à l’expérience Donjons & Dragons. Vous aurez besoin de toute votre ruse, de votre courage et de votre stratégie pour survivre. Conduirez-vous vos alliés à la victoire… ou assisterez-vous à la chute du monde ? L'aventure vous attend



Luttez contre des forces obscures au cœur des terres sauvages de la forêt de Neverwinter et affrontez de puissants ennemis. Construit avec le système de jeu de rôle d’action Demeo et lancé avec plusieurs aventures (et d’autres à venir), créez des liens légendaires avec vos amis et affrontez les menaces qui planent sur les Royaumes Oubliés. Jouez à votre façon



Formez un système multijoueur coopératif capable de prendre en charge jusqu’à quatre joueurs, ou relevez le défi par vous-même et composez un groupe d’aventuriers qui correspond à votre style. Nul besoin d’un maître du donjon ! Que vous guidiez vos alliés à l’aventure ou partiez seul dans votre quête, c’est vous qui écrivez votre histoire. Prenez l'initiative



Participez à des combats stratégiques au tour par tour où chaque action compte. Votre stratégie évolue en fonction des traits des classes emblématiques de D&D, des capacités de vos alliés et de la force de votre main. Que vous soyez un voleur rusé, un paladin puissant ou un sorcier redoutable, la maîtrise du champ de bataille est essentielle pour vaincre des monstres, éviter les pièges et découvrir des trésors légendaires !

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked n'a pas encore de date de sortie précise, mais il sera disponible en fin d'année 2025 sur PC (SteamVR), PlayStation 5, PSVR 2 et Meta Quest 1, 2, 3, 3S et Pro. Vous pouvez acheter le Meta Quest 3 512 Go à 549,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.