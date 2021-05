Demeo : de nouvelles classes annoncées pour le Donjons & Dragons de la VR

Tout juste sorti sur les stores Oculus Quest et SteamVR, Demeo, le Dungeon Crawler sur plateau à la Donjons & Dragons, continue de faire parler de lui. Il y a peu, nous apprenions par un tweet de Tommy Palm, le boss du studio Resolution Games, que son dernier bébé avait rapporté en seulement 48 heures pas moins d’un demi-million de dollars, réalisant une entrée spectaculaire dans le monde de la réalité virtuelle. Et puisqu'une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il annonçait également qu'avec Demeo il obtenait le meilleur score de sa carrière, avec une note de 90 sur Metacritic. Notre test est d’ailleurs à retrouver ici.

Après un lancement en grande pompe, le studio a annoncé un suivi du jeu avec des DLC gratuits apportant toujours plus de contenu, ainsi que la sortie du livre d’aventure numéro deux, avec une extension nommée Realm of the Rat King pour l’été 2021. Aujourd’hui, c’est à travers trois artworks publiés sur les pages Facebook et Twitter officielles du titre que nous en découvrons un peu plus sur l’avenir de Demeo. Ces images suggèrent les prochaines classes qui viendront étoffer l’expérience des joueurs de jeux de plateaux avides que nous sommes. Nous retrouvons parmi celles-ci pas moins de neuf nouvelles classes, dont le Nécromancien, le Barde, l’Alchimiste ou encore le Prêtre. À l’heure actuelle, Resolution Games soumet ses différentes propositions à la communauté, mais ne tardera pas à donner les résultats de son enquête. Il n’est évidemment pas sûr que toutes les classes seront gardées, mais nous avons bon espoir d'en voir apparaître quelques-unes dans les prochaines semaines, lors de futures mises à jour. Avec un contenu toujours plus conséquent au fur et à mesure des mois à venir, nul doute que l'avenir du jeu s'annonce brillant, et ce n'est pas les fans du genre qui diront le contraire. Et vous, quelles sont les classes que vous attendez ?

Demeo est disponible sur les stores Oculus Quest ainsi que sur SteamVR. Il est annoncé dans les prochaines semaines sur l'Oculus Rift Store en cross-buy (gratuit pour ceux ayant déjà acheté la version Quest) et, dans le courant de l'année, sur PC en version classique sur écran.