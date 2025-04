La Roue du Temps : un ambitieux RPG AAA en monde ouvert annoncé

Depuis 2021, les abonnés d'Amazon Prime Video peuvent découvrir La Roue du Temps, une série adaptée de la saga de romans de Robert Jordan. Un univers de pure fantasy qui avait déjà eu droit à un jeu vidéo en 1999 (bradé à 1,49 € sur GOG.com), mais un projet plus moderne est en chantier, comme le dévoile Variety.

iwot Studios, anciennement connu sous le nom de Red Eagle Entertainment et qui possède les droits de la licence, vient de fonder iwot Games pour développer un jeu de rôle AAA en monde ouvert estampillé La Roue du Temps. Ce nouveau studio, basé à Montréal, est dirigé par Craig Alexander, ancien vice-président du développement produit chez Warner Bros. Games, passé chez Electronic Arts, Sierra ou encore Activision et qui a travaillé sur Le Seigneur des Anneaux Online, Donjons et Dragons Online ou encore un jeu mobile Game of Thrones. iwot Games est déjà présenté comme « « le fer de lance du pilier du divertissement interactif de la stratégie multiplateforme de l'entreprise visant à étendre La Roue du Temps au cinéma, à la télévision et aux jeux vidéo ».

iwot Studios a en effet de grandes ambitions pour La Roue du Temps, en plus de la série sur Amazon Prime Video. Kari Skogland va réaliser le film Age of Legends, tandis que Squeeze Animation Studios s'occupe d'un long-métrage d'animation 3D. Rick Selvage, PDG du studio, évoque une stratégie transmédia et parle du futur jeu vidéo d'iwot Games :

C'est un jeu en monde ouvert, et il sera entièrement consacré à la Roue du Temps. Tout ce qui est abordé dans les livres, ainsi que tous les éléments de l'histoire. À mesure que nous développerons le monde, ce sera l'univers de la Roue du Temps dans son intégralité ; il ne se limitera pas à une région ou à une époque en particulier. Bien sûr, nous aurons des opportunités pour des films, comme nous travaillons sur Age of Legends, ce qui nous permettra de bénéficier de nombreux atouts, d'opportunités marketing, d'intégration de fans et de bien d'autres choses encore. Mais le monde entier sera couvert.

Variety rappelle que La Roue du Temps compte 14 romans, les derniers ont été écrits par Brandon Sanderson, Robert Jordan étant décédé en 2007 avant d'avoir terminé la saga, qui compte « plus de 2 750 personnages nommés ». Mais un tel projet ne fait pas peur à Craig Alexander :

Adapter une mythologie aussi légendaire à un RPG en monde ouvert est un défi rare et ambitieux. Cela exige une vision, une envergure et un environnement créatif dynamique, autant d'atouts que Montréal offre. Je suis ravi de diriger ce projet et de constituer une équipe de classe mondiale capable de rendre hommage à ce monde si cher.

Bien évidemment, il faudra être patient avant de mettre les mains sur un tel jeu. iwot Games recrute du personnel, mais le studio prévoit un développement sur trois ans, ce jeu vidéo La Roue du Temps devrait sortir en 2028 sur PC et consoles. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier tome de la saga à 8,95 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.