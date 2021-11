Mass Effect : Amazon Prime Video veut en faire une série après le succès de La Roue du Temps

Il n'y pas si longtemps, le genre de la fantasy était moqué, soit-disant réservé aux geeks et nerds, mais cela a bien changé et tout le monde s'est jeté sur Game of Thrones ces dernières années. Amazon Studios l'a bien compris, une série dans l'univers du Seigneur des Anneaux arrivera l'année prochaine et, dès maintenant, c'est La Roue du Temps qui cartonne sur Prime Video.

Adaptée des romans cultes de Robert Jordan, La Roue du Temps est déjà la série la plus regardée et appréciée sur Amazon Prime Video, devançant la Saison 2 de The Boys. La firme compte bien capitaliser sur des genres différents et, comme le dévoile Deadline, elle veut désormais une série Mass Effect, œuvre vidéoludique majeure dans le genre de la science-fiction épique.

D'après le journal spécialisé dans le cinéma, Amazon Studios serait en effet sur le point de conclure un contrat avec Electronic Arts pour adapter Mass Effect en série pour Prime Video. Une idée alléchante, mais qui reste un sacré défi, la franchise de BioWare et EA Games étant connue pour son côté jeu de rôle complet, permettant de créer son propre héros et d'effectuer des choix majeurs qui ont des répercutions au fil des épisodes de la trilogie principale. Quoi qu'il en soit, avec ses personnages, ses méchants, ses planètes et son univers, il y a largement de quoi faire une série Mass Effect de qualité.

Le projet n'en est visiblement qu'à ses balbutiements, et si un accord est conclu entre Amazon Studios et EA Games, il faudra attendre un long moment avant de voir Shepard sur nos écrans. Amazon Prime coûte pour rappel 49 € par an, avec de nombreux avantages dont Prime Video et Prime Gaming.

