TEST de Mass Effect Édition Légendaire : une trilogie culte remastérisée avec soin

Je suis le commandant Shepard...





Mass Effect est une saga culte. Space opera par excellence, la franchise développée par BioWare a surtout marqué les fans avec la trilogie opposant le Commandant Shepard et le reste de la galaxie aux Moissonneurs, une race d'extraterrestres robotiques sans pitié. Une aventure riche et intense, mélangeant les mécaniques de RPG et de jeux de tir à la troisième personne, portée par une direction artistique soignée et une bande originale enivrante. Mais depuis le temps, les opus ont pris de l'âge, surtout le premier sorti à l'origine en 2007.

C'est une seconde jeunesse qui est ici offerte à Mass Effect.

Mais voilà que débarque Mass Effect Édition Légendaire, regroupant Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ainsi que du contenu additionnel et surtout la Version Longue du dernier volet, avec sa fin corrigée et désormais canonique à la trilogie. Les trois jeux ont droit à une remastérisation, mais le résultat est assez inégal en fonction des opus. Nous avons comparé ce Mass Effect Édition Légendaire sur Xbox Series S aux versions PC d'origine, avec les graphismes poussés au maximum, pour une aventure des plus plaisantes.

Bien évidemment, il convient surtout de s'attarder sur le cas de Mass Effect premier du nom, qui a eu droit à un traitement tout particulier dans cette Édition Légendaire. La première chose qui frappe le joueur, c'est la qualité des graphismes. Le titre de 2007 commençait à vraiment accuser son âge, avec des textures grossières et une modélisation plutôt simpliste, mais ici, le jeu est presque même niveau que les deux suivants. Les graphismes sont bien plus jolis, les environnements et visages sont plus détaillés, l'éclairage est bien plus travaillé, les effets de particules ont grandement été améliorés (voire rajoutés dans certaines séquences), le joueur profite de textures en haute résolution sans aliasing, c'est une seconde jeunesse qui est ici offerte à Mass Effect. Mais il ne faut pas s'arrêter aux graphismes, car le gameplay a droit aussi un coup de jeune, que ce soit avec la visée plus précise, l'inventaire plus lisible, les sons remastérisés ou modifiés, la personnalisation de Shepard plus poussée (pour être raccord avec les autres titres), le tout permettant enfin d'avoir une expérience de jeu plus agréable et moins lourde qu'à l'époque, même si ce premier volet conserve ses spécificités, comme la surchauffe des armes ou les mods de munitions. L'ATH est sensiblement le même qu'à l'époque également, une uniformisation de toute la trilogie aurait été agréable, mais au moins, les fans de la première heure ne sont pas perdus. Autre point qui fait plaisir, le Mako n'est plus une savonnette et se contrôle maintenant plus facilement, avec le joystick, proposant une inertie plus réaliste permettant de se balader librement avec plaisir sur de très nombreuses planètes de la galaxie. Auparavant, l'expérience était des plus crispante !

... et cette boutique est ma préférée de la Citadelle





Concernant Mass Effect 2 et 3, le constat est un peu moins flagrant. En mettant les versions PC d'origine et cette Édition Légendaire côte à côte, il est bien difficile de s'extasier devant les améliorations, nous avons seulement droit à un éclairage un peu plus soigné, des textures et visages légèrement plus détaillés, des effets de fumée, de flammes et de particules plus crédibles, ainsi qu'un rendu des couleurs plus contrasté, mais c'est vraiment anecdotique. Nous avons également pu voir de tout petits bugs visuels, les animations restent un peu rigides et l'IA est très basique, comme à l'époque.

La trilogie est désormais sur une sorte de pied d'égalité.

La remastérisation est ici plus classique, tout l'intérêt réside dans la possibilité d'y jouer en 4K UHD et HDR ou jusqu'à 120 fps en fonction de votre console. Sur Xbox Series S d'ailleurs, la différence entre les modes Qualité et Fréquence d'image n'est pas flagrante concernant les graphismes, la seconde option affiche un tout petit peu d'aliasing, mais permet de s'amuser en 60 fps, et ça, c'est un plus non négligeable. Les deux jeux sont quand même très jolis, la direction artistique aide beaucoup, mais les améliorations sont quand même moins évidentes que pour le premier volet. Dans tous les cas, les temps de chargement sont ultra rapides, et la trilogie est désormais sur une sorte de pied d'égalité concernant les graphismes et le gameplay, c'est ce que voulait BioWare.

Les développeurs ont également rajouté un mode Photo dans Mass Effect Édition Légendaire, un outil désormais incontournable pour les jeux majeurs, et qui ne révolutionne rien ici, mais il a le mérite d'être complet. Cadre, profondeur de champ, focale, inclinaison, affichage des personnages, filtres, luminosité, saturation, contraste, l'outil inclus dans cette remastérisation ne manque de rien, les joueurs peuvent facilement immortaliser les moments forts de cette trilogie, car oui, le mode Photo est présent dans les trois jeux. Les joueurs peuvent également retrouver une quarantaine de DLC, il y a presque tout, que ce soit les vraies extensions ou le contenu plus anecdotique (armures, armes, etc.), il manque seulement le centre d’entraînement Pinnacle Station du premier volet. Même si le joueur est évidemment invité à faire les jeux dans l'ordre et conserver son Commandant Shepard et ses choix, les comics résumant l'aventure précédente sont inclus. Enfin, sachez qu'il est possible d'installer chacun des trois jeux indépendamment via le menu principal, afin d'économiser un peu d'espace sur le disque dur, la trilogie complète avoisinant les 90 Go tout de même.

Vous n'avez jamais joué à un Mass Effect, mais vous appréciez les jeux de rôle et d'action, la science-fiction, les scénarios passionnants et les personnages attachants ? Lâchez tout et foncez découvrir la trilogie avec Mass Effect Édition Légendaire, elle a vraiment tout pour séduire. Et même si vous connaissez déjà les trois jeux par cœur, retrouver Shepard et son équipe dans cette remastérisation est un vrai plaisir, le premier volet est presque méconnaissable, tandis que les deux autres titres accusent un peu moins leur âge grâce aux nombreux petits effets post-traitements, à la 4K, au HDR et au 60 fps (voire 120 fps sur Xbox Series X). L'aventure est folle, le contenu de la trilogie est monstrueux et BioWare a vraiment fait un effort pour moderniser ses titres et les remettre au goût du jour. Le Normandy n'attend que vous.

Les plus Les améliorations graphiques apportées à ME1, impressionnantes !

Le gameplay peaufiné dans ME1, un régal

Un contenu monstrueux

Une direction artistique et des musiques qui n'ont pas pris une ride

Les effets rajoutés sur ME2 et ME3, sympathiques... Les moins ... mais c'est loin d'être aussi impressionnant que pour ME1

IA toujours basique et des animations un peu rigides (pour chipoter)

Après la fin de ME3, il faut redire au revoir à Shepard et son équipe...

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Scénario 18 20 Verdict 17 20