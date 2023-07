PlayStation Plus : un premier jeu confirmé au catalogue Extra en août 2023, ce sera une nouveauté en day one !

Ce n'est pas le cas tous les mois, mais Sony Interactive Entertainment nous propose régulièrement des nouveautés en day one via le Catalogue des jeux du PlayStation Plus Extra, aussi accessible via sa version supérieure le PlayStation Plus Premium. Il n'y avait rien du genre à se mettre sous la dent en juillet, mais nous aurons au moins une nouvelle sortie jouable dès le jour J en août.

Il s'agit de Sea of Stars, le jeu de rôle rétro de Sabotage financé via Kickstarter, dont l'univers sera d'ailleurs connecté de loin à celui de The Messenger, sa précédente production. Il était annoncé au 29 août 2023 sur l'ensemble des plateformes actuelles et doit intégrer le Game Pass en day one : il sera donc jouable par les abonnés PS+ Extra et Premium sans frais supplémentaires dès son lancement, sur PS4 comme sur PS5.

Une démo est d'ailleurs disponible à partir d'aujourd'hui sur les deux consoles, certainement la même déjà proposée sur Switch, Xbox One, Xbox Series X|S et PC ces dernières semaines.

Sea of Stars raconte l'histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent leurs pouvoirs du soleil et de la lune afin d'utiliser la magie d'éclipse, la seule force capable d'affronter les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant appelé Le Fleshmancer. Cette démo comprend des zones qui feront partie du jeu final, mais nous nous sommes assurés de sélectionner une section qui ne gâche pas d'aspects importants de l'histoire principale. Elle est conçue pour révéler un peu de contexte, mais surtout pour montrer certains systèmes et mécaniques de gameplay qui forment les piliers du jeu.

Vous pouvez profiter du catalogue PlayStation Plus Extra pour 99,99 € par an : des cartes d'approvisionnement pour votre porte-monnaie PlayStation Store sont disponibles sur Amazon.fr.