PlayStation Plus : un premier jeu offert en avril 2023 confirmé, il s'agira d'une nouveauté en day one !

Cela faisait quelque temps que nous n'avions pas eu l'occasion de jouer à un nouveau titre dès son lancement grâce au PlayStation Plus. Ce sera cependant le cas le 17 mars avec Tchia qui sera ajouté au Catalogue de Jeux en day one, un autre bénéficiera presque du même même sort le mois prochain.

Il s'agit de Meet your Maker, le jeu de construction de base et de pillage de bases adverses de Behaviour Interactive. Il ne sera pas exclusif aux PlayStation Plus Extra et Premium, mais proposés à tous dès l'abonnement Essential via les Jeux du mois. Il était déjà daté au 4 avril 2023 sur l'ensemble des plateformes et, la vie étant bien faite (et certainement les contrats aussi), il s'agira aussi du jour de renouvellement des Jeux du mois, permettant à l'ensemble des abonnés d'y accéder sans frais supplémentaires en day one, aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Meet Your Maker est un jeu de construction et de pillage à la première personne post-apocalyptique où chaque niveau est conçu par les joueurs. Permutez entre les rôles tandis que vous contrôlez des avant-postes sournois labyrinthiques remplis de pièges et de gardes, puis équipez-vous pour des combats effrénés et méthodiques lors du pillage des créations d'autres joueurs. LE MONDE AGONISE... Vous êtes le Gardien de la Chimère, une expérience vivante créée en dernier ressort pour sauver la vie sur Terre.

Entrez dans une bataille tactique pour la ressource la plus convoitée de la planète et la clé de l'évolution de votre Chimère : du Matériel Génétique pur.

Construisez et fortifiez des avant-postes semblables à des dédales pour extraire et garder votre MatGen.

Infiltrez les avant-postes d'autres joueurs et faites preuve de plus d'astuce qu'eux pour en recueillir davantage.

Adaptez-vous, améliorez-vous, et évoluez... ou mourez en essayant. CRÉEZ POUR DÉTRUIRE Construisez un dédale de pièges mortels et sournois conçus pour attirer, duper et tuer les joueurs intrusifs.

Combinez un énorme choix de gardes, de pièges et de blocs personnalisables.

Préenregistrez des chemins de patrouille personnalisés pour vos gardes avec le système d'enregistrement d'IA novateur.

Partagez vos avant-postes et regardez d'autres joueurs s'y frotter.

Récoltez les récompenses grâce à ceux qui trépassent, apprenez comment renforcer votre création grâce à ceux qui survivent, et ne perdez jamais de progression ou de ressources en subissant des pillages. DUPEZ POUR SURVIVRE Mettez votre cran, votre jugeote et vos réflexes à l'épreuve en pillant les avant-postes d'autres joueurs.

Entrez, emparez-vous du MatGen et tentez de vous en tirer en un seul morceau.

Prenez l'avantage en choisissant le matériel (corps-à-corps, à distance, défensif), les compétences et les objets consommables les plus adaptés à votre défi ou à votre style de jeu.

Maîtrisez chaque avant-poste qui se dresse en travers de votre chemin. ENTRAIDEZ-VOUS ET ENTENDEZ-VOUS Combinez votre créativité et construisez avec un ami ou unissez vos forces pour piller des avant-postes en formant une équipe de deux.

Observez les pilleurs défier votre avant-poste par le système de relecture.

Développez la réputation de votre avant-poste avec les retours de la communauté.

Trouvez vos amis et vos Bâtisseurs préférés et jouez à leurs avant-postes à tout moment.

Meet your Maker bénéficiera donc d'une belle exposition grâce au PlayStation Plus, même s'il faudra penser à l'ajouter à votre ludothèque avant son départ quelques semaines plus tard pour le conserver. Le PlayStation Plus Essential coûte actuellement 59,99 € par an.

Lire aussi : PREVIEW Meet Your Maker : quand Mario se met à construire un shooter