TGA 2022 : Meet Your Maker se trouve une date de sortie

Le studio Behaviour Interactive, connu pour avoir mis au monde Dead by Daylight en 2016, a eu le droit à un nouveau quart d’heure de gloire durant la cérémonie des Game Awards 2022. Les développeurs ont profité de l’évènement pour reparler de Meet Your Maker, leur prochain titre audacieux que nous découvrions en août dernier.

Depuis son annonce, l’heure n’est plus à la surprise, mais aux bonnes nouvelles. Armés d’une nouvelle bande-annonce, les développeurs canadiens ont dégainé une date de sortie relativement proche, à savoir le 4 avril 2023.

Et puisque la période de Noël n’est plus très loin, Behaviour Interactive a amené d’autres cadeaux. Sachez par exemple que Meet Your Maker aura droit à une bêta au cours de l’hiver 2023. Il est d’ailleurs possible de s’y inscrire dès maintenant.

Si vous découvrez Meet Your Maker avec cette annonce, il s’agit d’un titre au concept inhabituel qui se joue en deux temps. L’aspect création permet de bâtir une véritable forteresse avec des monstres et des pièges. Une fois la construction terminée, ces niveaux peuvent ensuite être utilisés par d’autres joueurs pour la partie raid qui offre une expérience de shooter plus classique à la première personne, en coopération ou non.